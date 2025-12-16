永豐金證券論壇大趨勢：國防、AI、機器人商機勢不可擋

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券12月10日舉辦「2025第四季產業投資論壇」，吸引近500名機構投資人熱烈參與。(永豐金證券/提供)
永豐金證券12月10日舉辦2025第4季產業投資論壇，吸引近500名機構投資人熱烈參與，活動圓滿落幕。論壇邀請環球晶（6488）、達發、群聯、聚陽、亞德客、禾榮科等15家上市櫃公司與投資法人面對面交流，並安排五場專題演講，聚焦人工智慧，人型機器人發展與無人艇國防商機，邀請產業專家深入剖析熱門議題。

永豐金證券表示，美國流動性緊俏導致11月全球股市走弱，但隨市場對美國聯準會（Fed）降息預期翻轉，12月降息幾乎成定局，明（2026）年初資金環境可望改善。產業面，CSP業者法說釋出樂觀展望，預估2026年美系五大CSP業者資本支出年增18%，伺服器出貨產值成長44%，AI需求持續強勁。Gemini3.5性能亮眼，TPU供應鏈概念股也受資金青睞。投資建議上仍以AI各子產業龍頭股為首選，布局ODM、Power、PCB、散熱、測試、ABF等族群，傳產則可擇優布局製鞋、成衣、塑化及散裝航運。

針對人形機器人發展，資策會資深產業分析師盧冠芸於演講中提到，AI發展已邁向實體AI階段，包括人形機器人、四足機器人、無人機等應用形式，其中人形機器人是最理想的通用機器人形式。整個實體AI的潛在市場從2025年即呈現成長態勢，預估2030年人形機器人市場規模將超過460億美元，出貨量有機會逾百萬台。

盧冠芸分析師表示，全球人形機器人正邁入第三代技術的重要轉折期，進一步融合AI、多感測器與高自由度控制，使機器人能在開放且動態的真實環境中，處理更多元的任務。臺廠受惠在供應鏈完整，從上游核心零組件，包含減速器、高扭矩馬達、驅動器等，中游AI晶片、PCB等，皆具國際競爭力，有機會打入到國際生態系，爭取標準制定的機會。

永豐金證券表示，美中關稅戰暫歇，政策不確定性逐步消除，Fed進入降息循環，將挹注市場資金，加上美國企業獲利成長，2026年全球股市有望再墊高。台股短線則在月線與季線間震盪，長線在經濟持續增長推動下也可望緩步推高，拉回布局仍以AI各產業龍頭股為首選。

機器人 AI

