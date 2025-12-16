新台幣再貶逾1角 創近半年新低匯價

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

AI產泡沫的疑慮持升溫，美國科技股短線震盪加劇，台北股匯今天再呈「雙殺」，台北外匯經紀公司新台幣匯價午盤重貶逾1角，以31.485暫收，成交量放大至10.6億美元。

今天台股開盤後，一度再出現暴跌逾500點，新台幣以31.38平盤 開出，隨著外資賣超並抓美元匯出，新台幣匯價呈量增價跌，午盤以31.485元暫收，貶值1.05角。

美元指數持續回落至98.25附近。午盤新台幣匯價31.485創今年5月2日近半年新低匯價。

新台幣 匯價

