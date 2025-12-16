詐騙太多 金融評議中心統計 信用卡盜刷直追保單爭議

融資租賃公司消費爭議正式由金融消費評議中心納管，金融評議中心最新統計顯示，至12月初已受理15件申訴案，另外截至今年第3季，已受理超過1萬1千件的申訴件，與去年同期相較增加約4.3%；其中，評議件數已有4600餘件，相較去年同期增長16%，仍以保險理賠類占比總數的7至8成，與信用卡盜刷、詐騙相關的申訴案則直線上升。而保單的理賠，多數都與醫療實支實付險的理賠爭議有關。

金融評議中心董事長杜怡靜觀察，向評議中心申訴的案件，很多是刷卡債權跑到融資公司，變成由融資公司來催收，因此，她認為應該要求在消費者所簽署的定型化契約中要註明，刷卡之後債權人是融資公司，卡債變型成融資公司的債權。零卡分期也是融資公司的業務。

杜怡靜指出，今年很多在調處階段就結案的件數有增加，若以純件數觀察約成長10%，因此，相對進入評議階段的就變少，不論是保單爭議或是刷卡爭議都有。

6月間金管會公告將中租迪和、和潤等共計13家融資租賃企業納入金融消費者保護法，並自9月15日生效，迄今正好3個月；評議中心統計發現，自納管後每月約收到50件諮詢案，而諮詢之後繼續申訴的，至12月初約受理15件申訴案。

金融評議中心統計目前爭議類型，融資租賃公司消費爭議多為合約條件爭議，例如利率、還款金額過高或違約金等情形，尤其民眾多有購買美容、電腦等課程或商品，卻未注意課程契約內容及購買金額，或有透過代辦業者辦理而衍生相關爭議等情形，還有不當催收。杜怡靜指出，例如澳洲等國外這類零卡分期的紛爭也很多，並不只台灣。

評議中心再次提醒，融資租賃業者應明確揭露利率、費用及違約金並向客戶清楚說明，而民眾在簽立任何契約均應謹慎閱讀契約內容，一旦簽名或蓋章後仍應負法律責任。評議中心也規畫明年將視案件受理情形，規劃透過實際評議案例與融資租賃業者進行法規及案例的宣導。