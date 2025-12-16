日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

日圓兌美元16日升破155大關，根據臺銀歷史匯率顯示，1日圓兌新台幣在半年前僅0.2012元，16日則漲到0.2068元，相當於新台幣3萬元如今少換到4,038日圓，約少吃4碗一蘭拉麵，若日本銀行（BOJ）宣布升息，日圓可能高速強升嗎？對此，國泰世華銀行分析，因日本財政與政治壓力猶存，日圓難複製去年的漲勢，但有回升空間。

國泰世華銀行指出，日銀利率決議將於12月19日公布，料將升息一碼，主要著眼於關稅不確定性淡化，景氣出現回溫跡象，通膨則仍高於目標水平；其次，10月起日圓重拾貶值趨勢，增添進口物價、通膨上行風險。

展望後市，國泰世華銀行認為，預料日銀將強調觀察3月春鬥（勞資薪資協商）後，企業是否再度大幅調漲薪資，若有此趨勢，將強化日銀對於「薪資、通膨」形成正向循環的信心，配合植田和男強調日本實質利率仍低、政策立場仍屬寬鬆，意味著明年仍有再次升息的空間。

不過，政府將再度推行能源補貼，市場預期通膨明年前三季恐降至1.5～2％，負實質利率將自然收斂, 且高市早苗政府偏好寬鬆政策的政治壓力，日銀恐不得不納入評估，因此日銀明年升息不乏可能是緩慢而溫和。

至於日銀升息後，日圓走勢如何？國泰世華銀行分析，今年第四季以來，日圓匯率表現偏弱，關鍵在於高是政府的政策立場，包含大規模政府支出帶來的財政壓力，以及其偏好寬鬆貨幣政策對日銀的政治壓力，要重演去年日銀突宣布升息所帶來的日圓強升、甚至日圓套利平倉的極端情形，可能性不大，因日銀已預告升息，且日圓投機部位與先前大量空單情形不同。