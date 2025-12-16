法巴人壽深耕台灣28年 2025年表現亮眼廣獲外界獎項肯定

法國巴黎人壽台灣分公司2025年度表現亮眼，贏得多項大獎，展現其在專業實力、產品創新及企業社會責任上持續精進，也凸顯法巴人壽從多元面向努力，致力推動保險普及化的決心。

在保險專業方面，法巴人壽於《卓越雜誌》所舉辦的卓越保險評比中，獲得「卓越產品創新獎」與「卓越銀髮友善獎」，展現法巴人壽在產品設計與高齡友善服務上不斷追求進步，積極導入數位科技，提升各族群的優質客戶體驗，並針對高齡及身障客群設計友善服務措施，落實金融平權與保險普及化。同時，為強化客戶保障，更導入國際標準申訴品質管理系統，成為台灣首家取得ISO 10002:2018認證的外商保險公司，展現對客戶權益的重視。此外，法巴人壽也獲得國家品質玉山獎「傑出企業獎」，在經營績效、品質管理與創意研發上備受肯定。

人才培育部分，法巴人壽今年贏得臺灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎 - 銀質獎」，並被2025年保險龍鳳獎評選為「最嚮往的壽險公司 – 內勤組」，顯示法巴人壽對人才發展的重視與投入深獲外界肯定。在留才方面，法巴人壽致力打造友善包容的工作環境，不僅在TCSA台灣企業永續獎獲頒「性別平等領袖獎」，更是今年臺北市職場性別平等認證中唯一囊括三個獎項的企業，獲得「銀質獎」、「精進獎」及「創意獎」。

除了業務表現外，法巴人壽更把社會關懷導入業務發展，為偏鄉家戶置換LED燈具以達到提升居住品質和環保節能的目的；並在日常業務採購中積極支持社會企業與創新單位，榮獲經濟部Buying Power採購獎中的「卓越領航獎」。

法巴人壽深耕台灣正式邁入第28年，始終堅持專業、創新與關懷的核心理念，以「未來保險領航者」為願景，致力實踐保險普及化。法巴人壽於產品設計、服務品質、人才培育及企業社會責任等多方面屢獲獎項肯定，不但是公司全體員工共同努力之成果，也是對客戶及社會的最佳回饋。