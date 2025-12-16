新一波短天期美元高利定存登場！「這家」年利率上看12%

隨著美國聯準會宣布降息一碼，市場普遍預期降息循環正式啟動，美元定存利率恐將跟隨走低，而在這樣的不確定時代，投資人普遍尋求「短天期、彈性高、掌握匯率優勢」的配置方式，不僅提升手中閒置資金效能，也可在震盪中找到相對穩健的機會。目前市面主流銀行美元定存利率多落於3%至4%水準，但有不少銀行推出或延長美元優惠定存方案，年利率上看12％，協助客戶提前掌握短期利率機會。

將來銀行日前推出「新朋友美元優存12%」方案，廣受好評，而將來銀也宣布將方案延長至12月31日，針對新戶可於開戶成功當日於該行APP開立專案定存，可享美元一個月期固定年利率12%，每人不限筆數，每筆可存金額美元100元起至美元10000元(個人累積總金額上限)。另外，將來銀也針對舊戶推出美元三個月期年利率5%優惠，每人不限筆數，每筆可存金額為美元100元至美元2萬元，每位客戶可承作總金額美元30萬，活動期間同樣至12月底。

王道銀行則在12月30日之前，針對新戶推出一個月期美元定存，固定年利率10%，單筆起存金額為美元1,000元，最高上限為美元1萬元，每人限存一筆。另外，針對舊戶推出三個月美元定存專案，年利率4.8%，單筆起存額為300美元，單筆上限金額為10萬美元，活動到12月31日截止。

滙豐銀行即日起至12月31日止，針對該行「合格卓越理財」客戶，推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

永豐銀行即日起至明年2月12日推出換匯優利定存專案，美元享7天期年利率8.8%、1個月期最高4.5%優惠，起存金額為100美元。

凱基銀行特別針對OBU客戶推出專屬的二個月天期「美元高利定存」限時優惠專案。即日起至12月31日止，單筆定存30萬美元可享年利率6%、50萬美元享年利率6.25%、100萬美元則可享最高年利率6.5%。

台新Richart即日起至明年1月4日，僅需從新臺幣換匯成美元，或從其他銀行匯入美元至Richart帳戶，即符合美元新資金定存資格。可享1個月期年利率6%、3個月期年利率4.2%、6個月期年利率3.8%優惠，起存金額為50美元。