日本升息進入經濟成長新階段 投信：看好日本多重資產2026年表現

日本央行將於12月18~19日召開金融政策決定會議，可能上調目前為0.5％的政策利率。法人表示，根據IMF於2025年10月公布的世界經濟展望，日本2025年實質GDP成長率預估為1.2%，2026年雖可能放緩至0.6%，但仍大致貼近日本央行估算約0.7%的潛在成長率水準，顯示日本經濟已由低迷期轉向穩定擴張。

值得注意的是，在通膨回升背景下，日本央行雖已啟動政策正常化進程，但市場普遍預期升息步調將維持漸進且審慎，短期內不致出現快速或連續升息情況，對整體金融環境與企業營運的衝擊相對有限。若從名目面觀察，2025年第3季日本名目GDP年率換算約為665兆日圓，創下歷史新高，反映通膨、投資與內需同步改善。

從產業與資本市場角度來看，法人指出，溫和升息反而有助於資本配置效率回歸正常，有利企業獲利體質改善。2026年日本經濟能否延續成長動能，關鍵仍在於製造業的復甦與升級。

政策面已明確聚焦AI、半導體、先進製造與造船等17個重點投資領域，透過成長投資支撐中長期競爭力。隨著AI技術由軟體應用延伸至可直接驅動實體設備的「實體AI（Physical AI）」，機器人與自動化相關產業關注度持續升溫。日本在工業機器人與精密零組件領域具備長期技術優勢，升息環境溫和有序，並未改變企業擴產與技術投資的中期方向，反而有助於提升企業獲利品質，為股市提供支撐。

在投資布局上，聯邦投信認為，在日本經濟回到名目成長、升息節奏可控的環境下，透過多重資產配置參與日本市場，更有利於平衡報酬與波動。聯邦日本收益成長多重資產基金以日本股票為核心，搭配債券、REITs等收益型資產，依市場環境調整資產比重，在掌握企業成長機會的同時，強化收益來源機會與風險管理。

基金提供新台幣、美元與日圓多種幣別，並設有季配息機制，且著重布局具備穩定現金流、股利潛力與成長性的標的，期望在日本產業升級的過程中，為投資人提供兼顧收益與成長的配置選擇。