今年最後一波！台中銀推美元高利定存 三個月年利率最高4.25%

台中銀行深知客戶在利率變動環境下的資金運用考量，特別選在利率趨降的關鍵時點，逆勢推出限時美元優利定存「美利SUPER HIGH」專案，以具市場競爭力的高利率協助客戶提早布局。本專案採三個月短存期設計，即日起至2025年12月31日限時受理，凡以新資金或新臺幣結購承作美元定存，即可享有專案優利，最高年利率可達4.25%。

台中銀行指出，美國聯準會（Fed）在結束長期高利率政策後，已啟動降息循環，市場普遍預期短期美元利率將隨政策利率逐步走降。在利率由高檔邁入趨降階段之際，企業與個人客戶對於穩定現金流收益、維持資金高度機動性，以及在降息前鎖定確定性高利的需求愈發迫切。

台中銀行說明，本專案最大亮點為將公司戶納入適用對象，有利於企業在利率環境尚未明朗之際，先行鎖定一段期間的高利，到期後再依市場情勢變化與自身資金調度需求，彈性調整後續配置，使整體資金運用更具主動性與靈活性。對於重視現金流管理的企業主及法人機構而言，透過本專案可在不影響日常營運週轉的前提下，適度提高閒置資金的報酬率，強化財務穩健度；而個人投資人則可在降息循環初期，先為手中美元資金鎖定具吸引力的固定利息收入，作為後續投資布局的基礎。

本專案期間設有總額度上限，額滿即提前終止。因國際利率走勢變化快速，優利專案具有「限時、限額」特性，有美元資金運用需求之客戶及早規劃、迅速行動，把握黃金鎖利期，以免錯失良機。

台中銀行也提醒，外幣定期存款仍涉及匯率與利率風險，未屆到期日前提前解約將不適用專案優惠利率，並可能因匯差而影響整體實際報酬，建議客戶於妥善規劃生活支出與企業營運所需後參與本專案，用時間和配置分散風險，每一分錢都發揮最大的價值，穩穩累積。