金融競爭力論壇23日登場／玉山金永續長張綸宇：台灣財管迎黃金十年

玉山金控（2884）永續長張綸宇表示，未來十年是台灣財管產業黃金十年，對玉山金來說是絕佳機會，透過獨特的雙核團隊服務高資產顧客，並會持續擴展私募市場產品線、串聯台港星三地私銀平台及推出家族辦公室服務，滿足高端顧客需求。

經濟日報將於23日舉辦「金融競爭力論壇－永續×創新 亞資中心新機遇」，張綸宇將出席，並以「資產管理新里程，開創台灣金融新局」為題發表演講。本論壇由臺灣證券交易所、中國信託銀行、國泰人壽、國泰世華銀行、國泰投信、玉山銀行、富邦金控、南山人壽協辦。

張綸宇盤點台灣財管契機，首先，高資產客戶人數持續攀升，尤其科技、半導體業為高資產企業主和經理人創造大量財富。其次，台灣顧客境外資產商機大，潛力客群在境外私銀資產管理規模（AUM）約8兆元，對台資銀行具吸引力。加上主管機關鬆綁法規，在全球經濟多變、市場波動加劇下，財管也面臨新契機與挑戰。

張綸宇表示，玉山為拓展商機，首先，擴展私募基金產品線，已上架兩檔專區顧客專屬私募基金，百達主題私募股權環境共同投資基金一號及Ardian私募基礎建設基金，未來會持續上架符合顧客需求的多元產品。其次，提供高資產顧客專屬金融資產融資方案。玉山提供高淨值顧客以金融資產組合作為擔保品申請額度，對標國際私銀實務以資產池角度管理，同時滿足顧客資產活化及提升收益需求。

第三，開辦家族辦公室業務，從「帳房」到「管家」，面對期待百年傳承的家族，協助打造家族永續溝通與共識凝聚平台，透過家族治理機制讓家族精神及價值觀作為傳承架構的基石。

第四，延攬多位國際一流私銀經驗專家，設立香港私銀中心、新加坡私銀中心，串聯台、港、星三地私人銀行平台，提供全方位高端財管諮詢。第五，由於許多高資產顧客本身是企業主，其財富管理涉及「公司層級」與「個人／家族層級」。玉山銀組成「雙核團隊」，成員包含企業金融關係經理與私人銀行顧問，提供綜合性解決方案。