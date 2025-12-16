核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡

民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平台經濟工作者，或信用小白族，也有機會在風險可控下，向銀行申貸或辦卡。

依照現行制度規定，各銀行核給個人小額信貸與信用卡額度，須受「DBR 22倍」的限制，也就是借款人無擔保負債總額，不得超過平均月收入的廿二倍。例如，月收入三萬元，最高核貸額度六十六萬元。

隨金融科技成熟，銀行逐漸具備以多元資料推估還款能力的技術基礎。金管會去年八月同意玉山銀申請試辦，以ＡＩ與大數據分析建構「財務模型」作為信貸與辦卡的核貸依據，取代傳統薪資或財力證明，成為輕量沙盒首案。在試辦運作順利後，金管會請銀行公會研提制度化作法，評估將「財力評估模型」納入核貸標準，供銀行在一致監理框架下採行。

金管會周四（十八日）將召開銀行總經理聯繫會議，會中揭示公會所提模型控管、驗證機制與授信風險控管配套，並將「財力評估模型」列為評估民眾平均月收入的方式之一。

但金管會強調，DBR 22倍並未鬆綁，也不會取消，仍是放貸的基本紅線。

銀行主管指出，這項開放是讓具還款能力卻難以舉證的族群，回到銀行體系內接受正式風控；金管會也藉此在金融穩定前提下，推動普惠金融與金融科技並進。