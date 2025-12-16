快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

經濟日報／ 記者張瀞文任珮云／台北報導
市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣。記者余承翰／攝影
市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣。記者余承翰／攝影

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守28,000點，大跌331點收27,866點；新台幣同步承壓，重貶1.78角，收31.38元，為本月3日以來新低，匯銀人士估外資恐匯出約10億美元。

法人指出，台股昨弱中透強，但短線技術面轉整理格局，預估下檔支撐先看月線27,532點，新台幣匯率短期將回測31.5元價位。

受美股四大指數上周五全面收黑影響，台股昨日開低走低，盤中最低下探27,684點、狂跌513點，隨後跌幅收斂，終場跌331點，收27,866點，失守5日線及10日線，成交金額縮至4,517億元。

三大法人昨日同步賣超，合計賣超547.7億元。其中，外資賣489.9億元，在台指期未平倉淨空單急增4,656口至33,686口，期現貨同步作空；本土資金方面，投信賣21.2億元，自營商賣36.5億元。

台股昨日雖下跌1.1%，但跌幅比市場預期小。法人分析，台股弱中透強，有三大跡象。一是指數開盤就一路走跌，後面跌幅收斂，留下影線，加上中小型股活潑，終場僅大同、鑫聯大投控兩檔跌停，投資人並未出現恐慌賣壓。

二是台股跌幅低於日經225指數的1.3%、韓股的1.8%。第三是價跌但量縮，顯示賣壓不重，可能出現築底現象。

雖然台股短線轉為整理格局，但法人對後市仍審慎樂觀。綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，AI仍將是主流，台股破前波低點的可能性較低，加權指數較可能反覆打底，可觀察Google概念股、輝達概念股及蘋概股。

台股大跌，新台幣同步走弱，成為昨日最弱亞幣。匯銀人士指出，昨天新台幣大幅走貶，主因熱錢撤出台灣，估計匯出金額約10億美元。短期內，由於外資擴大匯出，匯價恐面臨下行壓力。

央行統計，昨日美元指數上升0.04%，亞洲主要貨幣升值，韓元升值0.18%、日圓升值0.25%、人民幣升值0.09%、新台幣卻大貶0.57%，顯示受外資大規模撤離的衝擊大於其他亞幣。

新台幣 台股

延伸閱讀

台股再創新紀錄 鉅額交易成交值站上兆元大關

台股ETF受益人「連六周」刷新紀錄！這七檔人氣王股民搶買

AI 財報暴雷、台股跌破28,000點 逢低布局機會到

台股盤中跌勢收歛 權值股疲軟、航運傳產股撐盤

相關新聞

「熱錢落跑」股匯雙殺…台股外資大賣 盤勢弱中透強

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守...

台股今年鉅額交易衝兆元 史上首見

台股2025年寫下多項歷史紀錄，包含加權指數創新高、單日最大漲跌及跌點等，鉅額交易也再添一筆新紀錄。累計至昨（15）日，...

台股12月外資逐漸退場休息下 中小型股比大型股吃香

台股加權指數昨（15）日一舉跌破5日及10日線，並且下測月線支撐。不過，櫃買指數卻相對抗跌，雖開盤也是急跌，但一度出現翻...

就市論勢／ASIC、記憶體 題材火紅

台股昨（15）日開盤受美股利空洗禮，盤中一度大跌至27,684點，尾盤回升至27,866點作收，終場下跌331點。半導體權值股漲跌互見，台積電（2330）跌2%，收在1,450元，聯發科逆勢漲1%，半導體次產業中，特殊應用IC（ASIC）題材火紅，帶動半導體相關股輪動。

券商反詐再升級／打詐模範生 實戰大解密

臺灣證券交易所為持續精進證券市場反詐措施，舉辦2025年度第二屆證券商反詐騙評鑑活動，鼓勵證券商強化宣導，並積極協助客戶...

AI疑慮加重…熱錢撤出 股匯雙殺

台北股匯市昨天雙雙下挫，受投資人對於ＡＩ疑慮加重，外資轉為賣超，加權指數昨日失守兩萬八千點，新台幣匯價承壓，重貶一點七八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。