國泰：央行18日開會估利率維持不動 下季金融情勢趨向寬鬆

央行周四將舉行第4季理監事會議，國泰台大團隊昨（15）日預估12月台灣中央銀行將維持利率不變，明年第1季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間波動，中央銀行調整利率可能性也不高。

另從美國聯準會（Fed）點陣圖來看，明年Fed仍會降息1至2碼，日本銀行則可能升息，從利率角度而言，新台幣可能隨亞幣稍微走強，但仍須留意地緣政治風險帶來的不確定影響。

國泰台大團隊昨日舉行「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。國泰台大團隊協同主持人徐之強指出，台灣通膨平穩、景氣持續上修，預期12月央行將維持利率不變，而明年即使各國主要央行貨幣政策相對寬鬆，但因台灣經濟應可在高基期下維持正成長，景氣動能穩定、且通膨低於2％，央行維持利率不變的可能性較高。

觀察國際主要國家情形，徐之強分析，美國、歐元區及中國大陸等三大經濟體，明年仍可維持穩定成長。美國因消費與AI投資強勁，預測GDP可持穩於2%，根據聯準會目前公布的點陣圖顯示，仍有1至2碼的降息空間，時間點可能落在新任主席上任後。

另外，日本銀行則可能升息，從利率角度而言，美元可能偏弱、日圓稍微走強，而日圓又是重要的國際貨幣，台幣可能隨日圓走強。

此外，日銀總裁植田和男近期釋出鷹派訊號，市場擔憂是否又引發一波日圓套利平倉所帶來的金融市場震盪？徐之強認為，上一波日銀帶來的金融市場震盪，是因其近年突然初次宣布貨幣政策正常化，吸引日本人的海外資金回流，但近期經過日銀多次強調貨幣政策正常化之後，衝擊應會較小。