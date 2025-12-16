快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

國泰：央行18日開會估利率維持不動 下季金融情勢趨向寬鬆

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰台大團隊15日預估12月台灣中央銀行將維持利率不變，明年第1季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間波動，中央銀行調整利率可能性也不高。 圖／聯合報系資料照
國泰台大團隊15日預估12月台灣中央銀行將維持利率不變，明年第1季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間波動，中央銀行調整利率可能性也不高。 圖／聯合報系資料照

央行周四將舉行第4季理監事會議，國泰台大團隊昨（15）日預估12月台灣中央銀行將維持利率不變，明年第1季金融情勢指數可能在「趨向寬鬆」區間波動，中央銀行調整利率可能性也不高。

另從美國聯準會（Fed）點陣圖來看，明年Fed仍會降息1至2碼，日本銀行則可能升息，從利率角度而言，新台幣可能隨亞幣稍微走強，但仍須留意地緣政治風險帶來的不確定影響。

國泰台大團隊昨日舉行「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。國泰台大團隊協同主持人徐之強指出，台灣通膨平穩、景氣持續上修，預期12月央行將維持利率不變，而明年即使各國主要央行貨幣政策相對寬鬆，但因台灣經濟應可在高基期下維持正成長，景氣動能穩定、且通膨低於2％，央行維持利率不變的可能性較高。

觀察國際主要國家情形，徐之強分析，美國、歐元區及中國大陸等三大經濟體，明年仍可維持穩定成長。美國因消費與AI投資強勁，預測GDP可持穩於2%，根據聯準會目前公布的點陣圖顯示，仍有1至2碼的降息空間，時間點可能落在新任主席上任後。

另外，日本銀行則可能升息，從利率角度而言，美元可能偏弱、日圓稍微走強，而日圓又是重要的國際貨幣，台幣可能隨日圓走強。

此外，日銀總裁植田和男近期釋出鷹派訊號，市場擔憂是否又引發一波日圓套利平倉所帶來的金融市場震盪？徐之強認為，上一波日銀帶來的金融市場震盪，是因其近年突然初次宣布貨幣政策正常化，吸引日本人的海外資金回流，但近期經過日銀多次強調貨幣政策正常化之後，衝擊應會較小。

美國聯準會 日本銀行 日圓

延伸閱讀

學者：央行本周利率按兵不動 2情況下明年仍不變

AI泡沫疑雲未散、台股跌331點 國泰台大點出後市關鍵

徐之強：台美關稅談判用太多投資去換 將不利明年經濟

國泰金與台大產學合作景氣展望 明年台灣經濟有「5大挑戰」

相關新聞

國泰：央行18日開會估利率維持不動 下季金融情勢趨向寬鬆

央行周四將舉行第4季理監事會議，國泰台大團隊昨（15）日預估12月台灣中央銀行將維持利率不變，明年第1季金融情勢指數可能...

無收入證明借錢、辦卡准辦 金管會開放銀行「財力評估模型」納入核貸模式

借錢、辦卡不再只看薪資單，金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入方式之一，讓無薪資證明的網紅、平台經濟...

10月六大產業放款 連二月衰退

金管會統計，2025年10月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆3,153億元，單月減少455億元，連二月衰退，寫下近四年同...

玉山、精材簽永續連結貸款

玉山銀行近日攜手台灣精材簽訂永續連結貸款，透過客製化永續績效指標，將其減碳行動、循環資源再利用及在地有機耕作支持等成果，...

中信銀11月連四月蟬聯發卡王

國內前五大發卡銀行今年11月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,847億元，較10月減少436億元，月減13.3%...

國泰人壽公平待客獲肯定

國泰人壽今年再度獲金管會肯定，為台灣壽險業唯一連七年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任堅定承諾。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。