快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

穩定幣邁進支付系統核心 大趨勢

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇邀請來自Circle、Visa、日本與韓國業界的四位重量級講者，共同勾勒出穩定幣與數位資產在「監管接軌」與「主流應用」上的最新全球趨勢，在明確的法規框架下，穩定幣正從利基市場走向全球支付系統核心。

美國實際發行美元穩定幣USDC的Circle公司亞太區策略與公共政策副總裁David Katz，指出，穩定幣正廣泛應用於跨境支付、資本市場及實體資產代幣化等場景，能提供全天候近即時結算並大幅降低中介成本。

Visa 亞太區數位貨幣負責人 Nischint Sanghavi分析，Visa 指出穩定幣已非利基市場，而是主流金融的未來。他預測2030年全球穩定幣規模將達3.7兆美元，目前由USDT和USDC主導市場。

日本加密資產商業協會的專務理事幸政司，闡述日本政府對數位資產採取審慎且制度化的態度。監管核心正轉向依循《金融商品交易法》（FIEA），將加密資產定位為「投資產品」，藉此引入證券公司級別的義務，以全面保護投資者並維護市場誠信。針對穩定幣，修訂後的《支付服務法》(Payment Services Act, PSA)將其定義為「電子支付工具」，嚴格要求處理者須進行註冊。

韓國金融科技產業協會的理事鄭求泰強調，韓國正透過法規改革，引導數位資產市場從個人投資為主轉向結構性增長。

在市場發展方面，政府計畫逐步放寬企業參與虛擬資產交易的限制。未來的戰略重點將放在批准韓元穩定幣的制度化，使其能實際應用於支付與匯款，並籌組穩定幣聯盟及制定海外發行穩定幣的分銷規範，積極與國際發展同步。

資本市場 數位

延伸閱讀

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

台南跨年演唱會第2波卡司強 韓團STAYC首來台跨年

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

南韓警方突襲統一教總部 會長韓鶴子涉嫌賄賂政要

相關新聞

「熱錢落跑」股匯雙殺 台幣回測31.5元價位

市場對AI泡沫化疑慮升溫，衝擊多頭士氣，台北股匯市昨（15）日雙殺。外資昨天大舉賣超台股489.9億元，衝擊加權指數失守...

無收入證明借錢、辦卡准辦 金管會開放銀行「財力評估模型」納入核貸模式

借錢、辦卡不再只看薪資單，金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入方式之一，讓無薪資證明的網紅、平台經濟...

10月六大產業放款 連二月衰退

金管會統計，2025年10月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆3,153億元，單月減少455億元，連二月衰退，寫下近四年同...

玉山、精材簽永續連結貸款

玉山銀行近日攜手台灣精材簽訂永續連結貸款，透過客製化永續績效指標，將其減碳行動、循環資源再利用及在地有機耕作支持等成果，...

中信銀11月連四月蟬聯發卡王

國內前五大發卡銀行今年11月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,847億元，較10月減少436億元，月減13.3%...

國泰人壽公平待客獲肯定

國泰人壽今年再度獲金管會肯定，為台灣壽險業唯一連七年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任堅定承諾。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。