穩定幣企業加強內控 四面向把關

穩定幣運用愈來愈廣泛，企業導入實戰在會計應用與內控風險如何把關，昨日「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇也邀請國內相關的專家，針對會計、內容風險及法遵的角度來檢視穩定幣交易應注意的風險。

中華民國虛擬通貨商業同業公會理事MaiCoin集團暨創辦人暨執行長劉世偉分析，穩定幣即時結算特性，可為台灣出口業跨境匯兌困境提供解決方案。

根據統計，美元發行的穩定幣達99%，以美元計價這種趨勢，會帶動美債的需求，有助於美國債務更健全。使用美元發行穩定幣增加，現在有180多個國家發行主權貨幣，但沒有獲得妥善的管理，民眾持有無法抵抗通膨，世界上已有十多億的人都可以輕易上網，可以選擇美元穩定幣來取代自己國家的貨幣，未來會有更多人使用美元發行的穩定幣。

資誠會計師事務所金融審計服務會計師吳尚燉，法人以穩定幣交易的會計應用及財務影響，虛擬貨幣運用是一個趨勢，如何在財報精準公布及安全保管虛擬資產成重要議題。

虛擬貨幣是一個全新的商品，很難用過去會計準則來套用，美國已經給虛擬貨幣一個全新的會計準則，台灣目前還缺這樣明確方向，虛擬貨幣要如在財報上揭露會出現新困擾。

吳尚燉分析，穩定幣交易資產保全的內部控制制度考量，錢包管理及私鑰管理，風險考量非實名制、使用權限控管；其次，所使用之錢包類型如熱錢包、溫錢包、冷錢包安全度及資金調度靈活。第三，不同類型的錢包，可能產生不同之風險。錢包相關的控管程序，對於確保交易安全至關重要。第四，自行保管私鑰者，有關私鑰生命周期，包括生成、分發、輪換的安全控管程序。