貿協穩定幣論壇 回響熱烈

外貿協會（TAITRA）昨（15）日舉行「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇，吸引大型民營金控、科技、傳產等大型外銷產業約400多家業者報名。貿協論壇揭示跨境金流新基礎，貿協董事長黃志芳表示，貿協中立定位，助台商「看懂趨勢、用得安全」。

黃志芳分析，美國通過「天才法案」（穩定幣監管架構法案），宣告跨境貿易金流變革新代來臨，穩定幣（Stablecoins）已成為跨境結算升級的新選項，數位貨幣經濟的浪潮已至，台灣身處一個充滿挑戰與機遇的時代，期待論壇能讓台灣企業能夠掌握數位金融工具的國際發展潮流，繼續在全球市場上發光發熱。

貿協舉行「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇，同時邀請金融監督管理委員會副主任委員莊琇媛、美國在台協會商務官柯思遠，更特別邀請美國實際發行美元穩定幣USDC的Circle公司亞太區策略與公共政策副總裁 David Katz，以及掌握全球支付脈絡的巨頭Visa 亞太區數位貨幣負責人 Nischint Sanghavi，分析最新國際趨勢。

金管會副主任委員莊琇媛致詞指出，俄烏戰爭發生後，各種穩定幣及虛擬資產交易再衝高，虛擬資產交易最重要特色就是不被監管，大家開始交易之後，自然出現全新的交易中心及平台，最後就會出現各種擬資產交易所。近年來很多人都在投資虛擬資產，國內也在準備《虛擬資產服務法》專法，今年6月已經送到行政院審查，預估最快明年上半年有望開始執行。

黃志芳時表示，過去這一年，國際金融環境經歷了極為關鍵的轉變。特別是美國今年7月通過了天才法案後，穩定幣已經從一個新興的科技名詞，迅速蛻變為國際貿易結算與跨境收付領域不可忽視的未來趨勢。它的影響範圍，遠遠超出了金融科技的範疇，正在重新形塑全球貿易支付的底層基礎。

面對這股浪潮，外貿協會深知，台灣作為一個高度依賴國際貿易的出口導向國家，不能無視於這股趨勢，更不能落後。今年十月外貿協會所做的第四次貿協經貿指數(TAITRA Index)調查中更發現，國內企業已有近5%開始使用穩定幣進行跨境支付，國外的台資企業更高達10%。顯示這議題已不只是一個概念，已是實際進行中的新模式。