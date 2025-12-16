快訊

凱基金獲 CDP 雙 A 級評等

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
凱基金控榮獲CDP雙A級最高評等，展現凱基金控在氣候治理與永續發展的卓越成果。凱基金／提供
凱基金控（2883）致力推動低碳轉型與資源永續，在國際非營利組織CDP最新公布2025年評比報告中，勇奪「氣候變遷」及「水安全」兩大領域最高等級A級評分，同時，「森林」亦取得領導等級榮譽，永續行動再獲國際肯定。

CDP是全球具指標性的環境揭露評比機構，今年共22,100家企業參與。凱基金控在「氣候變遷」及「水安全」兩項目中雙雙取得A級評等，代表公司在資訊揭露完整性、環境治理成熟度及韌性管理等面向均達全球領先水準。

在此次評比中，凱基金控於17個評比面向中獲得13項A級評等，內容涵蓋經營策略、風險與機會管理、減排措施、低碳產品、環境政策、治理架構、價值鏈議合、目標設定與驗證等，充分展現公司在氣候治理與永續發展的卓越成果。

「低碳永續環境」是凱基金控五大永續策略之一。早在2021年，即領先同業承諾於2045年達成全資產組合淨零碳排，並依據國際標準設定營運與投資組合減碳時程。2024年，凱基金控總部大樓更通過國際最新ISO 14068-1:2023碳中和標準第三方查證，展現凱基金控積極接軌國際，落實溫室氣體管理，以實際行動回應日益升高的全球氣候變遷挑戰。

除氣候議題外，凱基金控也前瞻布局自然資本風險管理，2024年成為自然相關財務揭露指引（TNFD）採用者，並逐步導入TNFD框架，評估氣候變遷對自然環境影響，強化企業韌性。

凱基金控攜手子公司，針對投融資部位餘額占比前十大產業，進行氣候與自然議題依賴性與影響分析，範圍涵蓋森林與土地、海洋與水資源等面向。其中凱基銀行已完成國內營運據點、投資性不動產及主要供應商自然風險情境分析，並評估潛在財務影響，作為未來投融資決策重要依據。這項行動不僅回應國際投資人對自然議題關注，也展現凱基金控在永續金融領域領導地位。

凱基金控表示，未來將持續深化氣候與自然風險管理，並透過創新金融解決方案協助客戶與產業加速低碳轉型。

