國泰人壽公平待客獲肯定

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰人壽獨立董事吳當傑（前排右六）、余佩佩（前排左六）親自帶領高階主管親赴第一線實地督導公平待客及友善金融落實情形，展現對金融消費者權益的高度重視。國泰人壽／提供
國泰人壽獨立董事吳當傑（前排右六）、余佩佩（前排左六）親自帶領高階主管親赴第一線實地督導公平待客及友善金融落實情形，展現對金融消費者權益的高度重視。國泰人壽／提供

國泰人壽今年再度獲金管會肯定，為台灣壽險業唯一連七年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任堅定承諾。面對數位金融轉型，國壽創新腳步未停歇，持續加速數位及AI創新，由獨立董事吳當傑、余佩佩親自帶領高階主管深入第一線服務場景，以客戶視角親身實測智慧保險旅程各環節，確保各項服務貼合客戶實際需求。

國泰人壽兩位獨董鼓勵員工積極使用，加速提升AI能力，期許運用AI技術的力量，針對高齡及弱勢族群提供更友善、更貼心服務。獨董們強調：「每賣出一張保單就是一份責任的開始」，將AI技術轉化為助力，確保保險服務在追求科技效率時，兼顧人性的溫度與關懷。

在服務上，國壽以「三大創新」打造全場景保險新旅程。首先，領先業界推出的保險需求分析工具「保障金三角」，僅需3秒即可呈現八大保障概況；同時，國壽榮獲主管機關核准試辦，成為業界首家推出「全場景人臉辨識服務」的公司，縮短身份確認作業時間，強化安全性。獨董們親臨服務櫃台，實際觀察臨櫃客戶以人臉辨識完成身分核對，深刻感受到這項創新服務帶來的便利。

線上服務方面，國壽「空中櫃檯」可支援多人遠端同步辦理與無紙化流程，滿足跨地、跨境需求。上線以來客戶使用滿意度高達98％。獨董們也親身體驗，透過遠端客服實際體驗保全服務，肯定該項服務帶來便利性，也提出需持續積極強化AI技術、風險管理與資安韌性等前瞻布局。

防詐方面，截至今年10月，國壽已攔阻逾184件詐騙，避免逾1.5億元財損，占業界九成。國壽今年12月將與內政部警政署合作，導入165反詐騙系統平台資料，可精準評估客戶是否為潛在受害人；同時推出「保單指定聯絡人」服務，讓保戶可指定家屬協助降低受騙風險，兩個月即突破千位客戶申請。獨董們高度肯定客服團隊的阻詐SOP，同時提醒持續精進員工教育與應對能力，因應層出不窮的詐騙手法。

