中信銀11月連四月蟬聯發卡王

國內前五大發卡銀行今年11月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,847億元，較10月減少436億元，月減13.3%。

其中中國信託銀行以725億元簽帳金額穩居「刷卡王」寶座，並以13.25萬張新發卡量，連四月蟬聯「發卡王」，再度拿下雙冠王。

累計今年前11月五大發卡銀行合計簽帳金額突破3兆元，達3.24兆元，較去年同期成長7.6%。

11月中信卡簽帳金額725億元，較去年11月成長7%，主要為百貨周年慶及民眾外出旅遊等帶動百貨、海外消費消費持續成長，約占11月簽帳金額六成以上。累計今年前11月中信卡簽帳金額8,063億元，創歷年同期新高，較去年同期成長10%。

國泰世華11月整體簽帳金額達693億元，較去年同期增加逾51億元、年成長8％，且今年累積至11月簽帳金額突破7,738億元，年成長率達雙位數，發卡量近600萬張的CUBE信用卡仍為動能最強的信用卡。

12月初嶄新上市，優惠升級的「國泰世華亞洲萬里通聯名卡」，預估也將對發卡量及整體簽帳金額帶來挹注。

北富銀信用卡11月刷卡量511億，年減4%，月減10%，主要受保險市場轉向外幣保單，導致保險簽帳量下滑。

北富銀11月主要發卡貢獻及累積發卡量前三名：富邦Costco聯名卡、富邦J卡及富邦momo卡，三卡累計總發卡量已突破610萬卡。

玉山信用卡業務持續穩定增長，11月新發卡數為5.2萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。

玉山信用卡在11月的單月簽帳金額為484億元，較去年同期成長4.3%，年度簽帳金額為6,113億元，較去年同期成長8.3%，刷新單月與年度累積新高。

台新銀行11月信用卡刷卡金額434億元，創歷年11月新高。

台新Richart卡上市至今新發破7萬卡，累積300萬卡友。