10月六大產業放款 連二月衰退

金管會統計，2025年10月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆3,153億元，單月減少455億元，連二月衰退，寫下近四年同期最大減幅。累計前十月新增放款4,178億元，雖仍超過全年目標3,800億元，但達標率已自高點回落至110%，顯示年中衝高後，放款動能轉趨保守。

上半年受新台幣升值影響，美元計價放款折算後縮水，前六月達標率僅35%。

7月適逢科技股配息旺季，企業股息融資與短期周轉需求湧現，單月放款暴增逾3,300億元，一舉補足缺口並推升全年超額達標，成為全年關鍵轉折。

惟配息融資屬階段性需求，8月起動能明顯降溫。9月放款減少201億元，10月再減455億元；進入第4季後，企業資金調度轉趨保守，加上關稅不確定性升高與提前還款增加，使放款量能持續回落。