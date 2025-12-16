快訊

「不副署」怒火燒！在野揚言上街頭 對卓揆提不信任案？藍不奉陪

10月六大產業放款 連二月衰退

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，2025年10月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆3,153億元，單月減少455億元，連二月衰退，寫下近四年同期最大減幅。累計前十月新增放款4,178億元，雖仍超過全年目標3,800億元，但達標率已自高點回落至110%，顯示年中衝高後，放款動能轉趨保守。

上半年受新台幣升值影響，美元計價放款折算後縮水，前六月達標率僅35%。

7月適逢科技股配息旺季，企業股息融資與短期周轉需求湧現，單月放款暴增逾3,300億元，一舉補足缺口並推升全年超額達標，成為全年關鍵轉折。

惟配息融資屬階段性需求，8月起動能明顯降溫。9月放款減少201億元，10月再減455億元；進入第4季後，企業資金調度轉趨保守，加上關稅不確定性升高與提前還款增加，使放款量能持續回落。

配息 科技股

延伸閱讀

川普緊急關稅漏洞大！台僅23%商品遭課稅 美主要貿易夥伴中最低

對等關稅衝擊經濟？ 龔明鑫：對產業影響越來越趨緩

對拉丁美洲進行規模空前放款 花旗銀行一次性提列947億元壞帳

保險小百科／境外保險商品 四點辨別防詐

相關新聞

國泰：央行18日開會估利率維持不動 下季金融情勢趨向寬鬆

央行周四將舉行第4季理監事會議，國泰台大團隊昨（15）日預估12月台灣中央銀行將維持利率不變，明年第1季金融情勢指數可能...

無收入證明借錢、辦卡准辦 金管會開放銀行「財力評估模型」納入核貸模式

借錢、辦卡不再只看薪資單，金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入方式之一，讓無薪資證明的網紅、平台經濟...

10月六大產業放款 連二月衰退

金管會統計，2025年10月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆3,153億元，單月減少455億元，連二月衰退，寫下近四年同...

玉山、精材簽永續連結貸款

玉山銀行近日攜手台灣精材簽訂永續連結貸款，透過客製化永續績效指標，將其減碳行動、循環資源再利用及在地有機耕作支持等成果，...

中信銀11月連四月蟬聯發卡王

國內前五大發卡銀行今年11月信用卡財務資訊出爐，單月簽帳金額合計達2,847億元，較10月減少436億元，月減13.3%...

國泰人壽公平待客獲肯定

國泰人壽今年再度獲金管會肯定，為台灣壽險業唯一連七年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任堅定承諾。面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。