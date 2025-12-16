無收入證明借錢、辦卡准辦 金管會開放銀行「財力評估模型」納入核貸模式

借錢、辦卡不再只看薪資單，金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入方式之一，讓無薪資證明的網紅、平台經濟工作者，或信用小白族，也有機會在風險可控下，向銀行申貸或辦卡。

依現行規定，各銀行核給個人小額信貸與信用卡額度，須受「DBR 22倍」限制，也就是借款人無擔保負債總額，不得超過平均月收入的22倍。例如月收入3萬元，最高核貸額度為66萬元。

這套制度源自卡債風暴後的風險控管設計，雖有效守住資產品質，卻也讓不少「有收入、但難舉證」族群，長期被擋在銀行體系之外。

隨金融科技成熟，銀行逐漸具備以多元資料推估還款能力的技術基礎。去年8月，金管會同意玉山銀申請試辦，以AI與大數據分析建構「財務模型」作為信貸與辦卡的核貸依據，取代傳統薪資或財力證明，成為輕量沙盒首案。

在試辦順利後，金管會請銀行公會研提制度化作法，評估將「財力評估模型」納入核貸標準，供銀行在一致監理框架下採行。

金管會周四（18日）將召開銀行總經理聯繫會議，會中揭示公會所提模型控管、驗證機制與授信風險控管配套，並明確將「財力評估模型」列為評估民眾平均月收入方式之一。但金管會強調，DBR 22倍並未鬆綁，也不會取消，仍是放貸基本紅線。

金管會要求，財力評估模型須通過三道關卡。首先是模型控管與驗證，銀行須訂定完整內規，清楚規範模型資料來源、建模與使用流程、適用對象與檢視頻率，且模型上線前須以模型外資料交叉驗證推估月收入合理性。

其次是模型上線後的持續監測。銀行須定期檢視模型表現，並透過人工抽樣方式，驗證模型有效性，避免因市場或客群變化而失真。

第三則是授信風險控管。金管會強調，銀行放貸仍須符合DBR 22倍規範，銀行應依風險客群設定低於22倍的額度上限；財力評估模型也不得單獨使用，須與既有信用評分卡搭配，並持續觀察延滯率、逾放比等資產品質指標。

銀行主管指出，這項開放是讓具還款能力卻難以舉證的族群，回到銀行體系內接受正式風控；金管會也藉此在金融穩定前提下，推動普惠金融與金融科技並進。