願赴立院國情報告 賴總統：台被推向立法濫權、在野獨裁懸崖邊緣

台南新營民宅桶裝瓦斯煮食氣爆 波及10多戶…屋主、路人傷勢曝光

0050被贖回逾百億元 近三個月最大量

兆元投資台灣方案 民間參與公建金額寫歷年次高

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

「兆元投資國家發展方案」透過公私協力與創新促參機制，引導民間資金投入國家建設，投資動能明顯升溫。國發會估計，今年民間參與公共建設簽約金額可望達2,500億元，較去年的1,588億元大增57%，不僅明顯回升，也可望寫下歷年次高紀錄。

「兆元投資國家發展方案」為期四年，規劃自2025年至2028年推動，目標在公私協力架構下，帶動民間資金累計投入達兆元規模。國發會指出，以目前進度來看，今年民間參與公共建設金額已超越年度設定目標，在制度持續鬆綁與投資環境改善下，四年兆元目標可望如期達成。

國發會指出，為進一步提升民間資金投入誘因，兆元方案推動迄今，已完成30項與民間參與公共建設相關的法規鬆綁措施。其中，包括修正《保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法》，擴大保險業投資公共建設的範圍，並將基礎建設正式納入投資標的。

國發會表示，主管機關也透過函釋方式，明確界定具公共建設性質的策略性產業，將保險業投資相關產業的適用投資限額提高至45%，並適用風險資本（RBC）係數1.28%。包括AI算力中心及相關服務，亦被規劃納入重大公共建設範疇，未來可望搭配租稅優惠措施，進一步強化投資誘因。

