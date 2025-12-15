快訊

無照騎黃牌重機自撞墜橋 勤益科大學生魂斷台中路口

明天清晨低溫仍下探10度 周三起2地慎防較大雨勢

岩崎茂任台政務顧問…陸方怒提制裁 我外交部回應了

Circle、Visa認為穩定幣從利基市場走向全球支付系統核心

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇邀請來自 Circle、Visa、日本與韓國業界等多位重量級講者參與。黃淑惠攝
「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇邀請來自 Circle、Visa、日本與韓國業界等多位重量級講者參與。黃淑惠攝

「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇邀請來自 Circle、Visa、日本與韓國業界的四位重量級講者，共同勾勒出穩定幣與數位資產在「監管接軌」與「主流應用」上的最新全球趨勢，在明確的法規框架下，穩定幣正從利基市場走向全球支付系統核心。

美國實際發行美元穩定幣USDC的Circle公司亞太區策略與公共政策副總裁 David Katz，主張透過受監管的穩定幣（如 USDC 和 EURC）構建互聯網金融平台，以實現資金無國界、低成本且即時的流動。他指出，穩定幣正廣泛應用於跨境支付、資本市場及實體資產代幣化等場景，能提供全天候近即時結算並大幅降低中介成本。

Visa 亞太區數位貨幣負責人 Nischint Sanghavi分析，Visa 指出穩定幣已非利基市場，而是主流金融的未來。他預測 2030 年全球穩定幣規模將達 3.7 兆美元，目前由 USDT 和 USDC 主導市場。

在應用層面，穩定幣廣泛用於價值儲存、P2P 匯款及 B2B 支付，為中小企業提供更高效益的跨境結算。Sanghavi 強調全球監管日趨明朗，美、歐及亞洲主要市場皆已建立法規框架。Visa 亦積極制定戰略，將穩定幣整合至 Visa Direct 系統，利用其優勢加速跨境資金流動，建議企業應盡早制定相關策略以應對此爆發性成長趨勢。

日本加密資產商業協會的專務理事幸政司，闡述日本政府對數位資產採取審慎且制度化的態度。監管核心正轉向依循《金融商品交易法》(Financial Instruments and ExchangeAct, FIEA)，將加密資產定位為「投資產品」，藉此引入證券公司級別的義務，以全面保護投資者並維護市場誠信。針對穩定幣，修訂後的《支付服務法》(Payment Services Act, PSA)將其定義為「電子支付工具」，嚴格要求處理者須進行註冊。

韓國金融科技產業協會的理事鄭求泰強調，韓國正透過法規改革，引導數位資產市場從個人投資為主轉向結構性增長。在市場發展方面，政府計畫逐步放寬企業參與虛擬資產交易的限制。未來的戰略重點將放在批准韓元穩定幣的制度化，使其能實際應用於支付與匯款，並籌組穩定幣聯盟及制定海外發行穩定幣的分銷規範，積極與國際發展同步。

資本市場 Visa 數位

延伸閱讀

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

台南跨年演唱會第2波卡司強 韓團STAYC首來台跨年

雲林「韓團」來了 2025耶誕慶典斗六熱鬧登場

南韓警方突襲統一教總部 會長韓鶴子涉嫌賄賂政要

相關新聞

學者：央行本周利率按兵不動 2情況下明年仍不變

中央銀行將在本周四舉行今年第4季理監事會議，國泰台大團隊今日舉行2025年第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，團隊協同主持...

11月國銀人民幣存款餘額連4降 今年維持低檔盤整

中央銀行今天發布11月國銀人民幣存款餘額為人民幣1159.33億元，已經連續4個月下滑，為7個月來低點，今年以來呈現低檔...

7月暴衝、10月急煞 國銀對六大產業放款熱潮退燒了嗎？

據金管會2025年10月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額為8兆3,153億元，單月減少455億元，連續第二個月衰退，不...

推動企業採用Inline XBRL申報財務報告宣導會圓滿落幕

臺灣證券交易所偕同證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及集中保管結算所於台北、新竹、台中及台南共同舉辦四場次推動企業採用 I...

AI疑慮引爆股匯雙挫 新台幣重貶1.78角收近半個月新低

AI疑慮再起，美科技股應聲重挫，熱錢出逃之下，台灣今天上演股匯雙殺。新台幣兌美元收盤收31.38元，大貶1.78角，為近...

KPMG全球CEO前瞻大調查 企業面臨兩大挑戰

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會今於台北共同舉辦2025 安侯建業領袖學院「邁向 2026：掌舵亞洲・打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。