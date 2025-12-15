Circle、Visa認為穩定幣從利基市場走向全球支付系統核心

「穩定幣與國際貿易未來」國際論壇邀請來自 Circle、Visa、日本與韓國業界的四位重量級講者，共同勾勒出穩定幣與數位資產在「監管接軌」與「主流應用」上的最新全球趨勢，在明確的法規框架下，穩定幣正從利基市場走向全球支付系統核心。

美國實際發行美元穩定幣USDC的Circle公司亞太區策略與公共政策副總裁 David Katz，主張透過受監管的穩定幣（如 USDC 和 EURC）構建互聯網金融平台，以實現資金無國界、低成本且即時的流動。他指出，穩定幣正廣泛應用於跨境支付、資本市場及實體資產代幣化等場景，能提供全天候近即時結算並大幅降低中介成本。

Visa 亞太區數位貨幣負責人 Nischint Sanghavi分析，Visa 指出穩定幣已非利基市場，而是主流金融的未來。他預測 2030 年全球穩定幣規模將達 3.7 兆美元，目前由 USDT 和 USDC 主導市場。

在應用層面，穩定幣廣泛用於價值儲存、P2P 匯款及 B2B 支付，為中小企業提供更高效益的跨境結算。Sanghavi 強調全球監管日趨明朗，美、歐及亞洲主要市場皆已建立法規框架。Visa 亦積極制定戰略，將穩定幣整合至 Visa Direct 系統，利用其優勢加速跨境資金流動，建議企業應盡早制定相關策略以應對此爆發性成長趨勢。

日本加密資產商業協會的專務理事幸政司，闡述日本政府對數位資產採取審慎且制度化的態度。監管核心正轉向依循《金融商品交易法》(Financial Instruments and ExchangeAct, FIEA)，將加密資產定位為「投資產品」，藉此引入證券公司級別的義務，以全面保護投資者並維護市場誠信。針對穩定幣，修訂後的《支付服務法》(Payment Services Act, PSA)將其定義為「電子支付工具」，嚴格要求處理者須進行註冊。

韓國金融科技產業協會的理事鄭求泰強調，韓國正透過法規改革，引導數位資產市場從個人投資為主轉向結構性增長。在市場發展方面，政府計畫逐步放寬企業參與虛擬資產交易的限制。未來的戰略重點將放在批准韓元穩定幣的制度化，使其能實際應用於支付與匯款，並籌組穩定幣聯盟及制定海外發行穩定幣的分銷規範，積極與國際發展同步。