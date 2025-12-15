週年慶、旅遊消費加持 5大發卡行11月刷逾2800億

受惠百貨週年慶檔期，加上鄰近年底民眾提前安排旅遊與聚餐，5大發卡銀行信用卡11月簽帳金額衝新台幣2847.01億元，較去年同期年增3.87%；其中，中信銀單月刷卡金額達724.54億元，年增7.13%，穩居「刷卡王」寶座。

根據中信銀、國泰世華銀、北富銀、玉山銀與台新銀等5大發卡銀行網站公告資訊，5大發卡行信用卡11月簽帳金額合計達2847.01億元，較去年同期年增3.87%。

中信銀表示，11月簽帳金額724.54億元，年增7.13%，主要是百貨週年慶及民眾外出旅遊、用餐，帶動百貨、海外消費、餐飲、超市等等消費持續成長，約占11月簽帳金額6成以上。累計今年1到11月中信簽帳金額達8063億元，創下歷年新高紀錄，較去年同期成長1成。

國泰世華銀分析，11月百貨週年慶及電商雙11檔期刺激消費，帶動民眾購物，部分民眾也提前安排耶誕與跨年旅遊，推升旅遊消費簽帳成長。11月簽帳金額達693.1億元，較去年同期成長8.02%，且今年前11月簽帳金額突破7738億元，年增率達雙位數，發卡量近600萬張的CUBE信用卡仍為動能最強的信用卡。

北富銀11月信用卡刷卡金額511.46億，較去年同期減少近4%，也較10月減少10%，主要受到保險市場轉向外幣保單，導致保險簽帳量下滑，加上入帳天數較10月少3天，整體簽帳呈現收歛。整體來看，11月刷卡金額主要來自旅遊與量販賣場，消費占比近4成。

玉山銀表示，11月信用卡簽帳金額為484.31億元，較去年同期成長4.34%，主要來自行動支付、網購、旅遊及餐飲通路，皆有顯著成長，加上雙11電商檔期及年末旅遊聚餐需求影響，網購與餐飲消費表現突出，並帶動航空、訂房刷卡動能提升。

台新銀11月信用卡簽帳金額433.6億元，創歷年同期新高，年增1.29%，其中網購、海外消費成長明顯，年末適逢聖誕與跨年節慶，民眾聚餐與贈禮需求也同步增加。

至於單月發卡動能，5大發卡銀行11月發卡量合計達32.37萬張，中信銀11月新發卡量達13.26萬卡居冠，其次為國泰世華銀發卡5.91萬卡，再來是玉山銀5.24萬卡。

中信銀表示，積極拓展場景金融，今年在零售、社群及交通生態圈的表現尤為亮眼，8月推出統一集團uniopen聯名卡，市場反應熱烈，2026年新發卡數將達到上市首年100萬卡。

玉山銀說明，當月發卡量逾5.2萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡與U Bear等。