7月暴衝、10月急煞 國銀對六大產業放款熱潮退燒了嗎？

據金管會2025年10月底統計，國銀對六大核心產業放款餘額為8兆3,153億元，單月減少455億元，連續第二個月衰退，不僅寫下近四年同期最大減幅，也顯示年中衝高後，放款動能正明顯降溫。

累計前十月新增放款4,178億元，雖仍高於全年目標3,800億元，但達標率已自高點回落至110%。

回顧全年走勢，上半年受新台幣升值影響，美元計價放款折算後縮水，壓抑帳面成長，前六月新增放款僅達目標的35%。

直到7月科技股進入配息旺季，企業以股息融資、短期周轉金需求明顯升溫，單月放款暴增逾3,300億元，一舉補足缺口，也將全年達標率推升至超標逾1.3倍，成為全年放款的關鍵轉折點。

惟7月的跳升屬於階段性資金需求，隨配息融資效應消退，加上第3季後企業資金調度轉趨保守，放款動能隨即反轉。

8月起放款明顯降溫，9月減少201億元，10月再縮455億元；進入第4季後，企業加速還款、關稅不確定性升高，達標率也隨之自高檔回落至1.1倍。

市場分析指出，年底AI相關電子業資金需求仍可望延續，成為撐盤力量；但非AI電子與傳統產業受制於庫存水位偏高、終端需求轉弱與關稅衝擊，多數業者態度轉趨觀望，使六大核心產業放款呈現「結構性分歧」，也為全年放款表現增添變數。

金管會則強調，六大核心產業放款的月度波動，主要反映企業依產業特性、生產週期與資金成本，彈性調整周轉金與短期借款，並非單一景氣訊號，仍須拉長時間觀察。

六大核心戰略產業涵蓋資訊及數位、資安卓越、臺灣精準健康、國防及戰略、綠電及再生能源，以及民生及戰備，源自行政院2020年推動的產業升級政策，也被銀行視為具政策導向的重點放款領域。

從10月單月結構觀察，僅「國防及戰略」、「資安卓越」及「臺灣精準健康」三大產業維持正成長，其餘產業全面轉負，其中以「民生及戰備」單月減少803億元最多，成為拖累放款表現的主因。

銀行主管分析，「國防及戰略」產業多屬鋼鐵、煉鋁等基礎工業，受軍工需求與原料成本支撐，資金需求相對穩定；「資安卓越」產業則涵蓋電子零組件與通訊設備，受惠AI與雲端運算應用擴張，資金需求持續高檔。

若以累計前十月來看，「國防及戰略」產業放款增加2,820億元居冠，「資訊及數位」產業增加2,443億元居次，「綠電及再生能源」與「資安卓越」也各增加約1,500億元，顯示在政策引導與AI供應鏈雙重支撐下，核心產業的中長期資金需求仍具韌性。