推動企業採用 Inline XBRL 申報財務報告宣導會圓滿落幕

臺灣證券交易所偕同證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及集中保管結算所於台北、新竹、台中及台南共同舉辦四場次推動企業採用 Inline XBRL 申報財務報告宣導會，已於12月12日圓滿落幕。這次活動特別為上市櫃及公開發行公司打造宣導會，內容豐富多元，吸引公司代表踴躍參與，現場互動熱烈，充分展現企業對資訊揭露申報透明度的高度重視與積極投入。

XBRL(eXtensible Business Reporting Language)是一種針對商業報告所發展的標記語言，是企業資訊的電子化溝通語言，透過XBRL標準建立，可使各地區或各國家的財務報表有共通語言，進而形成全球企業資訊供應鏈，促進財務報告資訊的交流，並提昇企業財務資訊透明度。

為因應國際潮流並促使財務資訊國際化，我國資本市場自2010年第2季財務報告起採用XBRL格式申報。又為提升發行公司申報效率並降低投資人閱讀XBRL文件之障礙，自2019年第1季財務報告起採用Inline XBRL格式申報，並每年持續更新申報系統以確保我國技術與國際接軌。

為協助全體上市櫃公司順利申報2026年度Inline XBRL財務報告，本次宣導會由證券交易所市場推廣部周世昊業務委員及上市一部、電腦規劃部專員與上市櫃及公開發行公司分享如何申報Inline XBRL財務報告，會中除了宣導最新申報項目及最新法規外，亦宣導公益揭弊者保護法之實施及揭弊方式，有助於增進我國資本市場透明度，並提供揭弊者多元管道，鼓勵勇於揭弊以共同維護資本市場安全。

證交所作為國內資本市場推動發展的重要一環，舉辦這次宣導會正是其中重要環節，期望藉此活動增進各界交流，協助上市櫃公司精進資訊揭露品質，提升企業韌性與競爭力，證交所將持續攜手各界，共同推動台灣資本市場邁向轉型，接軌國際趨勢；這次宣導會內容將置於證交所WebPro影音傳播網供覽。