KPMG全球CEO前瞻大調查 企業面臨兩大挑戰

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會於今日舉辦2025安侯建業領袖學院論壇「邁向2026：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖」。圖／KPMG提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會於今日舉辦2025安侯建業領袖學院論壇「邁向2026：掌舵亞洲 打造企業前瞻藍圖」。圖／KPMG提供

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所與台灣董事學會今於台北共同舉辦2025 安侯建業領袖學院「邁向 2026：掌舵亞洲・打造企業前瞻藍圖」論壇，論壇同時發布「2026 KPMG CEO前瞻洞察」，彙整KPMG全球CEO前瞻大調查結果。KPMG 安侯建業執行長施威銘指出，調查顯示81%企業領袖對國內景氣具信心，但對全球經濟的信心僅68%，反映企業更看好內需市場發展。然而，地緣政治風險與貿易格局重組，使供應鏈韌性與全球經濟不確定性成為企業面臨的主要挑戰。

出席論壇的KPMG安侯建業主席陳俊光表示，在全球經濟快速變動的時代，唯一不變的就是「變局」。企業歷經地緣政治緊張、供應鏈重組及通膨壓力等多重挑戰後，如何在高度不確定的環境中維持穩健成長，已成為邁向2026年的核心課題；本次論壇正是希望協助企業在不確定中尋找確定性，勾勒未來發展藍圖。

台灣董事學會理事長周行一則說，他一直提倡「全人均衡理財」，這關鍵是在於如何讓資金真正達到錢滾錢，但前提是具備足夠的本金並做好風險管理。而台灣企業面對企業傳承，接班人更必須清楚公司最核心的資產為何，才能讓企業與資產持續傳承、長久發展。

亞洲資產管理中心推動辦公室執行長胡則華表示，證交所將全面推動市場升級，並取滾動式調整策略，兼顧留財與引資，並引導資金投資台灣、支持關鍵產業發展，以吸引更多國際資金進駐，同時培育具國際視野與跨領域能力的金融專業人才，將台灣打造為亞洲資產管理中心的長期目標。

KPMG 安侯建業風險顧問服務副總經理張惠欣則指出，在全球經濟波動與地緣政治風險升高的背景下，企業資產管理面臨跨境資金調度彈性不足與合規複雜度提升等挑戰。隨著台灣家族辦公室與高資產客戶需求日益多元，涵蓋資產傳承、稅務規劃、投資組合優化與風險控管，金融機構應整合會計師、律師等專業資源，提供一站式跨境資產管理服務，並導入金融資產組合擔保融資（Lombard Lending）、私募基金及家族辦公室諮詢等創新工具，協助企業與家族提升資產活化與治理效率。

