AI疑慮引爆股匯雙挫 新台幣重貶1.78角收近半個月新低

中央社／ 台北15日電
新台幣兌美元。示意圖／聯合報系資料照片
AI疑慮再起，美科技股應聲重挫，熱錢出逃之下，台灣今天上演股匯雙殺。新台幣兌美元收盤收31.38元，大貶1.78角，為近半個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出21.245億美元的巨量。

晶片製造商博通（Broadcom）日前示警，低毛利率的客製化人工智慧（AI）處理器銷售增加正壓縮獲利能力，引發晶片股連鎖反應，台積電美國存託憑證（ADR）12日下跌4.2%，美股4大指數同步收黑。

科技股殺聲隆隆，台股今天難以倖免，早盤跌逾500點，一度失守27700點，隨後跌勢收斂，終場收在27866.94點，下跌331.08點。三大法人外資及陸資、投信、自營商今天同步賣超，合計賣超545.46億元，其中外資大砍489.95億元。

新台幣兌美元今天以31.25元開盤後，早盤偏弱整理，但外資提款台股後瘋狂匯出，午後貶幅迅速擴大，最低觸及31.388元。

外匯交易員直言，出口商也有進場拋匯，但量能遠遠不及熱錢流出的力道，匯價迅速走弱。

央行統計，美元指數今天小升0.04%，主要亞幣多走揚，人民幣微升0.09%，韓元升值0.18%，日圓升0.25%，新台幣獨自憔悴，重挫0.57%，淪單日最弱亞幣。

短線而言，外匯交易員認為，新台幣匯率仍由資金面主導，如果台股整理後重拾上攻動能，繼續挑戰28000點大關，吸引外資回頭匯入，便可支撐匯價，但若外資意興闌珊，年底前缺乏有力題材助攻，匯價將陷入盤整，於31元至31.5元的區間波動。

