國泰人壽獨董以行動體現最有科技溫度的「公平待客」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
獨立董事吳當傑體驗「空中櫃檯」服務，模擬受益人變更流程，肯定遠距服務的便利性。圖／國泰人壽提供
國泰人壽今年再度獲得金管會肯定，為台灣壽險業唯一連續七年獲「公平待客原則評核績優」，展現守護客戶與落實社會責任的堅定承諾。面對數位金融轉型，國壽創新的腳步從未停歇，持續加速數位及AI創新，由獨立董事吳當傑、余佩佩親自帶領高階主管深入第一線服務場景，以客戶視角親身實測智慧保險旅程的各個環節，確保各項服務貼合客戶實際需求。

國泰人壽以「強化治理、雲端轉型、人才深耕」為基礎，推動AI發展與具體行動，讓科技更有溫度。兩位獨董鼓勵員工積極使用，加速提升AI能力，期許運用AI技術的力量，針對高齡及弱勢族群提供更友善、更貼心的服務。獨董們強調：「每賣出一張保單就是一份責任的開始」，將AI技術轉化為助力，確保保險服務在追求科技效率時，兼顧人性的溫度與關懷，打造更公平、更安心的服務體驗。

在服務上，國泰人壽以「三大創新」打造全場景保險新旅程。首先，領先業界推出的保險需求分析工具－「保障金三角」，僅需3秒即可呈現八大保障概況，透過AI技術精準匹配保險商品，不僅提供清晰透明的保障資訊，也能避免銷售不適合商品，維護客戶權益。同時，國泰人壽榮獲主管機關核准試辦，成為業界首家推出「全場景人臉辨識服務」的公司。客戶僅需註冊一次人臉，不僅縮短身份確認的作業時間，也強化安全性。獨董們親臨服務櫃台，從旁仔細實際觀察臨櫃客戶以人臉辨識完成身分核對，深刻感受到這項創新服務帶來的便利。

線上服務方面，國壽「空中櫃檯」可支援多人遠端同步辦理與無紙化流程，滿足跨地、跨境需求。上線以來，客戶使用滿意度高達98％，尤其是高齡客戶也愛用，有效縮小數位落差，未來也將擴大推廣到身障或行動不便的客戶。獨董們也親身體驗，透過遠端客服實際體驗保全服務，肯定該項服務帶來便利性的同時，也提出需持續積極強化AI技術、風險管理與資安韌性等前瞻布局。

防詐方面，截至今年10月，國壽已攔阻超過184件詐騙，避免逾新台幣1.5億元的財產損失，占整體業界九成。國壽串接集團內受詐客戶通報名單，並透過「受詐模型」預測潛在高風險保戶；今年12月將與內政部警政署合作，導入165反詐騙系統平臺的資料，可精準評估客戶是否為潛在受害人，及早介入關懷，達成跨業聯防的目標；同時推出「保單指定聯絡人」服務，讓保戶可指定家屬協助降低受騙風險，兩個月即突破千位客戶申請。獨董們高度肯定客服團隊的阻詐SOP，同時提醒持續精進員工教育與應對能力，以因應層出不窮的詐騙手法，打造更完善的防詐安全網，守護保戶財產安全。

國泰人壽強調，唯有站在客戶角度，才能打造符合人性關懷的暖心服務。未來將持續深化科技應用，以Simple， Smart，Safe的理念與行動守護更多世代客戶，致力落實公平待客、實現國泰「BETTER TOGETHER 共創更好」的品牌精神。

圖片中央為獨立董事吳當傑、余佩佩親自帶領高階主管親赴第一線實地督導公平待客及友善金融落實情形，展現對金融消費者權益的高度重視。圖／國泰人壽提供
國泰人壽 AI 保險

