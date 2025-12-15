學者：央行本周利率按兵不動 2情況下明年仍不變

中央銀行將在本周四舉行今年第4季理監事會議，國泰台大團隊今日舉行2025年第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，團隊協同主持人中央大學經濟系教授徐之強預期，本次央行理事會應該不會對利率政策做出任何調整，明年若經濟成長率超過3%，通膨率維持1.6％，央行利率政策仍然不會做調整。

徐之強表示，台灣今年下半年經濟成長率超過8%以上，景氣這麼好，通膨又這麼低，不需要預防性降息或升息等政策變化，因此預期央行本次理事會仍維持利率不動。

至於明年，徐之強認為，在今年經濟成長率超過7%，基期這麼高的情況下，明年若還能有3%，「這是一個很棒、很穩定的經濟成長率，表示我們景氣還是很好」；既然景氣很好，央行沒有調整利率的必要。

徐之強表示，如果央行最看重的通膨率，明年沒有超過2%，就是沒有通膨現象，央行也不用升息。

明年沒有景氣衰退，不需要降息，沒有通膨，也不需要升息，所以利率不需要動。

至於攸關房市的信用管制措施，徐之強表示，不預期這次理事會會針對房市信用管制有所調整；明年則要視銀行土建融比率是否下滑，脫離央行危險目標區，才可能有所鬆動。