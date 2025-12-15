快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控與台大合作團隊15日舉行2025年第3季台灣「經濟氣候曁金融情勢」發表會，圖為國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強。圖／國泰金控提供
國泰金控與台大合作團隊15日舉行2025年第3季台灣「經濟氣候曁金融情勢」發表會，圖為國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強。圖／國泰金控提供

國泰金控今日舉行第四季的經濟氣候暨金融情勢發表會，對於日本政府升息影響，發表該計畫的國泰金和台大團隊產學合作主持教授徐之強分析，在明年日本升息的效應帶動之下，台幣也有可能會隨日圓升值對亞幣帶動的效果而升值。

徐之強指出，聯準會明年持續降息，一般而言台幣會因此走強，但若有地緣政治因素，由於美元為避險貨幣，因此若有地緣政治因素，即使聯準會降息，美元仍會偏強，台幣就不見得會升值。

徐之強分析，美國十年期公債殖利率仍在4%，先前因為降息效應一度跌破4%，現在又回來了，這是由於殖利率仍有反應通膨的黏著度，尤其鮑爾在上周的偏鷹派說法，認為明年降息要等到新主席上任，亦即等到明年5、6月，因此美債殖利率仍在高檔，即使日本政府明年升息，美日之間的公債殖利率利差有限，資金也不見得會再重演去年7、8月的跨國大移轉。

日本公債殖利率近來飆升，會否又再掀起日本海外套利資金的跨國移動，引發金融市場不穩？徐之強分析，最近日本公債殖利率上升，已反應日本央行的態度，但由於日本央行已提前有升息的宣誓，不像去年的年中是突如其來升息，因此，即使明年日本政府升息，也較不會發生對金融市場的衝擊，而且，上次之所以是由於宣布利率正常化，亦即不再採取零利率或負利率的寬鬆政策，因此吸引很多日本在外國的投資，賣債券等金融資產回到日本，徐之強認為，上次日本政府的宣布是突發的，就會對金融市場造成大波動，若日本央行總裁已提前預告，就較不會產生突發的衝擊。

徐之強:日本政府明年升息 可能帶動台幣跟升

