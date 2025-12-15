國泰金控投資長程淑芬：AI股是否泡沫要看概念股能否轉化為訂單

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
對於AI泡沫化問題，國泰金控投資長程淑芬今日在國泰金控第四季的經濟氣候暨金融情勢發表會指出，美國幾個AI巨頭變化很快，最近都有大動作。圖／國泰金控提供
對於AI泡沫化問題，國泰金控投資長程淑芬今日在國泰金控第四季的經濟氣候暨金融情勢發表會指出，美國幾個AI巨頭變化很快，最近都有大動作，但她認為，不論誰贏，這些巨頭對散熱、伺服器等硬體需求都很大，而對AI泡沫化問題，她認為最重要的關鍵，在於概念股是否能把題材轉化為訂單，倘若不行，代表該公司的營收獲利沒有很紮實，就會被打回原形。

程淑芬也指出，AI未來運用空間仍很廣泛，在亞洲有相當多的公司已在擴張AI運用，特別不論製造或電信業都是如此，AI未來將更被擴大運用在解讀分析資料的面向，包括經濟部也有推出數位化提升AI運用的能力的計畫，未來各個AI相關公司的優勝劣敗也會更明朗。

國泰金也指出，由於12月聯準會降息前景出現變數，也使美元反彈，也帶動台幣貶值.；至於台股，在AI熱潮帶動之下，台灣股市成交量在8月之後，較去年同期增加，且11月股市樂觀指數為2011年3月以來的新高，從5月以後民眾風險偏好就明顯維持正向持續上揚。

國泰金控 AI 泡沫化

