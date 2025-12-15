徐之強：服務業薪資未跟上經濟成長率 希望明年反映3%至4%

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強。攝影／黃于庭
國泰金控今日舉行第四季的經濟氣候暨金融情勢發表會，儘管國泰金與台大產學團隊在此次調查結果認為，普發現金1萬元將挹注經濟成長率0.5%，並且在今年第四季和明年第一季效果最顯著，但主持該計畫的教授徐之強也坦言，台灣的服務業的薪資並沒有跟上經濟成長率，若今年全年經濟成長率有7%，則希望明年服務業的薪資至少要能成長3%、4%，以分享經濟成長率亮眼果實。

徐之強指出，現在最大的問題在於，服務業的成長沒有科技業這麼高，而使得服務業的薪資成長等於不能分享到經濟成長果實。徐之強也坦言，影響所及，今年第一季至第三季，民間消費，不論房市、車市、國旅、餐飲等都偏弱。

國泰金調查，民眾在11月的耐久財消費及大額消費均已回到近三年相對高點，因此對明年首季景氣樂觀，明年首季經濟成長季增率為0.9%，國泰金也認為，普發現金及股市財富效果，有助於平抑關稅對於中小型外銷產業的薪資收入下滑影響，使消費逐步回升。

對於普發現金1萬元的效益，國泰金此次調查認為會支持經濟成長0.5%，且效益會發生在今年第四季及明年第一季，徐之強也說明，投資股市的手續費，也會計算在消費裡面成為對經濟成長的助益。

經濟成長率 國泰金控 消費

