投資向下紮根 元富證券舉辦全國高中職投資競賽

台新新光金控（2887）旗下元富證券為強化青年學子的財務素養與未來競爭力，今年第六度攜手健行科技大學財務金融系共同舉辦的「2025全國高中職投資競賽」，吸引來自全台163所高中職學校、共計2,433名學生熱烈參與，規模再創新高。

此競賽透過模擬股票操作及個股研究分析的方式，將投資理財教育具體化，不僅有助於培養邏輯判斷力與風險意識，也能協助學生建立完整的學習歷程檔案，為未來升學面試或備審資料加分。

元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻表示，元富證券自2020年起啟動「FinTeach 校園金融教育贊助計畫」，透過資源挹注產學合作機制，培育年輕世代具備正確理財觀與實作能力的。藉由與健行科大合辦「全國高中職投資競賽」，發現高中職學生對金融知識與服務的需求。

元富證券指出，2025年全球金融市場在降息循環推進、AI 應用需求全面升溫，以及地緣政治情勢持續變動的影響下加速重構，投資環境同時湧現機會與震盪。台灣方面，AI 伺服器與高效運算產品出口強勢成長，帶動整體經濟動能優於預期。行政院主計總處近日公布最新經濟展望，將今年的 GDP 成長率大幅上修至 7.37%，股市表現亦維持高檔。然而，全球供應鏈版圖重整、產業政策不確定性與國際金融情勢快速轉折，仍是投資決策必須面對的關鍵風險。在這樣多變的市場環境中，學生參與投資競賽，不僅能直接感受金融市場的節奏與變化，更能在實戰模擬中訓練策略建構、資產配置與風險控管能力。