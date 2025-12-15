國泰金與台大產學合作景氣展望 明年台灣經濟有「5大挑戰」

國泰金控今日舉行第四季的經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰金與台大產學團隊在此次調查結果認為，明年影響台灣經濟成長主要五大變數挑戰，這五大因素包括：(1) AI熱潮是否持續暢旺，帶動全球投資與出口表現；(2) 美國高關稅影響仍存，全球貿易減速可能限制需求；(3) Fed新任主席鴿派立場，將影響美國景氣與通膨波動；(4) 中國「十五五規劃」建議刺激及房市動向，能否支撐景氣尚待觀察；(5)台灣能源供給能否充分因應營運需求，可能影響企業投資意願與經濟發展。

此次國泰金與台大在預測中對今年及明年的經濟預測都上調。發表該計畫的國泰金和台大團隊產學合作主持教授徐之強指出，2025年預測台灣經濟成長率會到7.4%（原本為4.5%），由於上半年的對等關稅不確定性，已經被AI投資大爆發後抵銷，出口表現遠超乎預期，所以台灣今年第四季會有近8.5%的成長。

而國泰金與台大此次預測展望，明年亦把經濟成長率上修至3%，雖較原本2%上修，但低於主計總處的3.4%，徐之強分析，由於今年基期已高，再往上不易，而且最主要由於AI投資趨勢持續上升，且對美國投資的出口會隨對美投資的增加而增加，是明年的利基。對於CPI表現，徐之強指出，台灣今年CPI為1.7%，明年為1.6%。

國泰金估計，聯準會明年約降息1至2碼，至於本周四央行理監事會議，徐之強認為，央行此次不會對利率有調整，因為下半年經濟成長率超過8%，景氣這麼好、通膨又低，因此不會有預防型降息或升息之類的政策變化，甚至若明年也可能維持不動，徐之強說明，倘若明年的經濟成長率超過3%，通膨率又接近1.6%，但未超過2%，此時估計明年央行的利率政策亦仍維持不動。

徐之強也分析主要國家走勢指出，明年美國經濟會展現韌性，中國在十五五之下會穩定成長，歐洲區也會穩定，此對明年全球經濟態度為審慎樂觀，且台灣很多科技大廠在AI動能之下，穩定擴大資本支出，且AI應用面擴大，這都對台廠有利。