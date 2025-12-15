金管會副主委莊琇媛：虛擬資產服務法估最快明年上半年執行

外貿協會15日舉行《穩定幣與國際貿易未來》國際論壇，金管會副主任委員莊琇媛指出，近年來很多人都在投資虛擬資產，國內也在準備《虛擬資產服務法》專法，今年6月已經送到行政院審查，預估最快明年上半年有望開始執行。

莊琇媛指出，俄烏戰爭發生後，各種穩定幣及虛擬資產交易再衝高，虛擬資產交易最重要特色就是不被監管，大家開始交易之後，自然出現全新的交易中心及平台，最後就會出現各種擬資產交易所，緊接著就出現各種穩定幣交易。

國內也在準備專法，今年6月已經送到行政院審查，預估最快明年上半年有望開始執行，目前國內的需求仍以支付最為強大，現在需求最多還是美元的穩定幣。

日前聽到美國穩定幣必須要符合互惠的原則，所謂的互惠很難定議，這也意味著台灣的金融機構要發行美元的穩定幣，必須要注意的問題之一。

國內的專法草案，是規劃一比一跟法定貨幣兌換，必須要有十足的保證金，也就是未來可以用100%來進行求償。