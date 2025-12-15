快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

聽新聞
0:00 / 0:00

金管會副主委莊琇媛：虛擬資產服務法估最快明年上半年執行

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
金管會副主任委員莊琇媛指出，國內《虛擬資產服務法》專法，今年6月已經送到行政院審查，預估最快明年上半年有望開始執行。黃淑惠攝
金管會副主任委員莊琇媛指出，國內《虛擬資產服務法》專法，今年6月已經送到行政院審查，預估最快明年上半年有望開始執行。黃淑惠攝

外貿協會15日舉行《穩定幣與國際貿易未來》國際論壇，金管會副主任委員莊琇媛指出，近年來很多人都在投資虛擬資產，國內也在準備《虛擬資產服務法》專法，今年6月已經送到行政院審查，預估最快明年上半年有望開始執行。

莊琇媛指出，俄烏戰爭發生後，各種穩定幣及虛擬資產交易再衝高，虛擬資產交易最重要特色就是不被監管，大家開始交易之後，自然出現全新的交易中心及平台，最後就會出現各種擬資產交易所，緊接著就出現各種穩定幣交易。

國內也在準備專法，今年6月已經送到行政院審查，預估最快明年上半年有望開始執行，目前國內的需求仍以支付最為強大，現在需求最多還是美元的穩定幣。

日前聽到美國穩定幣必須要符合互惠的原則，所謂的互惠很難定議，這也意味著台灣的金融機構要發行美元的穩定幣，必須要注意的問題之一。

國內的專法草案，是規劃一比一跟法定貨幣兌換，必須要有十足的保證金，也就是未來可以用100%來進行求償。

延伸閱讀

財劃法傳不副署 蔣萬安籲政院依憲法執行

影／邱議瑩支持行政院不副署財劃法 批藍白毀憲亂政毀滅國家

行政院不副署在即 賴總統：確保憲政體制完整

財劃法傳行政院擬不副署 張麗善批只有政治

相關新聞

國泰金與台大產學合作景氣展望 明年台灣經濟有「5大挑戰」

國泰金控今日舉行第四季的經濟氣候暨金融情勢發表會，國泰金與台大產學團隊在此次調查結果認為，明年影響台灣經濟成長主要五大變...

台灣人壽攜手聯博投信推出「全球智選類全委帳戶」

歲末年終，家庭保障、資產配置也要除舊布新！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽「信鑫滿滿」系列保單，攜手聯博投信推出「全球...

金管會副主委莊琇媛：虛擬資產服務法估最快明年上半年執行

外貿協會15日舉行《穩定幣與國際貿易未來》國際論壇，金管會副主任委員莊琇媛指出，近年來很多人都在投資虛擬資產，國內也在準...

台新宣布Richart卡2026年權益 綁Line Pay最高回饋2.3%

台新銀行今天宣布旗下信用卡品牌Richart卡2026年的最新權益方案，其中不僅瞄準年輕族群推出市場獨家的「機車路邊免費...

協助復甦與重建 集保結算所舉辦花蓮七校聯合音樂會

臺灣集中保管結算所長期贊助的七所花蓮縣國小，12月12日在花蓮縣臺灣原住民族文化館舉辦「集保同行，幸福共響」聯合音樂會，...

台新Richart卡2026權益加碼 增LINE Pay等60大通路、最高3.3%回饋

為持續強化台新Richart卡於數位客群與全場景消費的服務力，台新銀行15日公布2026年全新權益，亮點包括新增LINE...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。