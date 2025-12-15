快訊

台新宣布Richart卡2026年權益 綁Line Pay最高回饋2.3%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台新宣布Richart卡2026年權益 綁Line Pay最高回饋2.3%。圖/台新銀行提供
台新宣布Richart卡2026年權益 綁Line Pay最高回饋2.3%。圖/台新銀行提供

台新銀行今天宣布旗下信用卡品牌Richart卡2026年的最新權益方案，其中不僅瞄準年輕族群推出市場獨家的「機車路邊免費停車」，同時更大打Line Pay牌，祭出LINE Pay享最高2.3%回饋。

Richart卡的用戶以年輕族群為大宗，Richart卡友超過5成為35歲以下的年輕客群。因此台新銀行這次推出2026年的優惠也全力瞄準年輕族群，尤其是年輕族群相對其他的年齡層使用行動支付更加普及，因此Richart卡在幾年前就推出「Pay著刷」，支援台新Pay與台灣Pay(TWQR)，通路涵蓋新光三越、四大超商、全國電子、麥當勞等，最高3.8%加碼深受喜愛，約三成卡友曾切換到此方案。

而有鑒於在消費通路上Line Pay的普及率越來越高，台新也宣布2026上半年權益將順應卡友期待，新增LINE Pay享最高2.3%回饋，

其他台新銀行在2026年的權益方案裡面，也新增「KTV」、「遊戲訂閱」、「藥妝藥局」等60大加碼通路，最高回饋有3.3%。其中包括了「好饗刷」新增熱門KTV、王品瘋Pay及FunNow娛樂平台；「數趣刷」新增遊戲影音(Steam/Netfilx/Disney+)；熱門海外電商(iHerb/Olive Young)、AI服務(ChatGPT/Canva/Notion)；「玩旅刷」涵蓋海外交通(SUICA/ICOCA/ WOWPASS)，並將航空公司擴至15家、旅行社擴至13家。

台新銀行於今年9月1日整合熱門產品，包括@GoGo、FlyGo、玫瑰Giving、太陽/玫瑰卡（切換刷）等，形成「一卡支援七大回饋方案」的全新架構，在整合之後台新銀行發現成效顯著，內部統計也顯示，Richart卡友平均每月消費較全體卡友高出20%。

台新銀行觀察卡友使用數據，也發現信用卡附加權益服務以「免費市區停車」最熱門，為擴大免費停車的適用範圍，台新也宣布首創獨家推出「免費機車停車」權益，當期帳單一般消費滿6,000元，次月即享8次免費停車。此外，保費一次付清仍維持最高1.3%回饋及分期「不限金額」分12期0利率。

