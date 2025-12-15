國民年金電子帳單服務升級 再增「街口支付」管道

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞保局為提供民眾更便利的繳費體驗，全面升級國民年金電子帳單服務，導入「三大貼心新功能」，無論是使用手機操作、超商繳費，或線上付款，都能一指輕鬆完成。同步擴增行動支付管道，繳費管道更多元，提供更便捷的智慧繳費服務。

勞保局說明，升級後的新版電子帳單，民眾可直接複製電子帳單內的銷帳編號或三段條碼，快速貼入行動繳費頁面或App 中，有效避免輸入錯誤及縮短操作時間。

同時也新增「行動繳款單」功能，只要在超商開啟手機中的電子帳單，直接掃描條碼即可完成繳費，或直接點選電子帳單內「全國繳費網」專屬連結，進入繳費平台，快速完成線上付款。

勞保局表示，為積極擴展繳納國民年金保險費的多元管道，除目前既有的轉帳代繳與各金融機構網路繳費外，亦陸續擴增各類行動支付，包括台灣 Pay、icash Pay、歐付寶、iPASS MONEY、全支付等。

即日起，服務再升級，新增「街口支付」繳費管道，民眾可依照個人喜好，輕鬆選擇最適合的智慧繳費方式。勞保局邀請民眾一起體驗升級後的電子帳單新功能及智慧繳費新生活。

國民年金保險 行動支付

