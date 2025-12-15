玉山銀行結合金融創新 攜手台灣精材簽訂永續連結貸款

在全球積極推動淨零轉型與生物多樣性保育趨勢下，金融業不僅是資金提供者，更成為結合跨界資源並協助企業推動永續行動的關鍵整合平台。近日，玉山銀行攜手台灣精材簽訂永續連結貸款，透過客製化永續績效指標，將其減碳行動、循環資源再利用及在地有機耕作支持等成果，與金融貸款條件緊密結合，打造從大型企業延伸到微型農業經營者的永續價值鏈，實踐「以金融影響力驅動產業環境共榮」的願景。

玉山銀行透過永續連結貸款機制，協助企業建立符合國際標準的減碳路徑，並運用金融工具鼓勵企業提升循環資源利用與支持在地有機耕作，讓永續行動從廠區推展至農田，更擴及生態保育，玉山期望以金融力量引領減碳行動與生物多樣性保育，共同實現人與自然和諧共生的美好願景。永續轉型不僅是大型企業的責任，更需串聯中小企業與地方微型經濟體，形成完整的永續生態圈。

台灣精材近年積極推動永續發展策略，包括推動節能減碳並進行製程優化與設備改善，結合循環經濟概念提升再生材料使用率，有效降低資源消耗及碳足跡；今年更擴大永續影響力至農業領域，支持在地有機耕作、生物多樣性保育，以多軸線推動永續策略，創造長遠且具韌性的正向價值。

玉山長期實踐永續ESG，自2014年起投入花蓮南安部落瓦拉米田轉型有機耕作，更推出「Farm to Table永續食材價值鏈金融服務」，提供上、中、下游經營者專屬金融方案，推動有機及環境友善耕作，進一步全方位支持永續食農發展。「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」，展望未來，玉山將持續攜手志同道合的夥伴共同實踐金融創新與永續共融，發揮正向影響力，邁向具高度韌性的綠色金融新未來。