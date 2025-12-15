新台幣匯價重貶逾1角 一度貶破31.3元

費半指數下挫，加上台股技術指標續修正，干擾台股多方信心，台股今早開低，一度跌逾400點；新台幣匯價以31.25元開盤，開盤後一度重貶逾1角，最低匯價為31.31元，貶破31.3元。

匯銀指出，AI泡沫化擔憂再次升溫，美股四大指數收黑，其中費半指數重挫，台股出現補跌壓力。

在台股方面，台股一早跌 400點，失守2萬8；但多方拉抬聯發科由黑翻紅，精測盤中大漲逾9個百分點。台股月、季均線延續走升下，提供台股下檔支撐力道。本周關注美CPI數據、美股財報及台股法說等。