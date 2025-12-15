第五屆AI金融科技創新創意競賽決選 用競賽接軌國際

第五屆《AI金融科技創新創意競賽暨永續淨零・綠色金融》近日完成決選暨頒獎，在金融監督管理委員會指導下，由AI金融科技協會攜手第一金控結合六大金控金融業淨零推動工作平台聯合舉辦，由金管會創新處處長林羲聖開場致詞揭開序幕。本屆競賽不僅刷新參賽規模空前浩大，更明確展現一個關鍵方向——透過競賽機制，為台灣金融科技建立接軌國際的制度化通道。

本屆競賽吸引203支隊伍參賽，橫跨學生組、社會組與永續淨零專組，並結合超過8,000人次線上票選，讓市場驗證提前發生。競賽同時設置百萬獎金與投資媒合無上限，使優秀團隊能直接進入金融機構與投資人視野，形成從創意、試點到資本對接的完整鏈條。

相較以往僅聚焦ESG與綠色金融，本屆競賽評審團由協會榮譽顧問、前數位發展部部長黃彥男領軍，集結12位產官學研專家，從技術深度、創新性、永續價值，更進一步擴展至穩定幣、虛擬貨幣、數位資產與新型金融產品的應用場景，反映全球金融科技發展正快速與Web3、數位資產及跨境資本流動接軌的趨勢。

多組入選團隊的提案，已開始思考如何在合規前提下，結合穩定幣、區塊鏈與AI技術，提升金融效率、降低跨境交易成本，並探索新型投融資模式。這樣的創新方向，也正是國際金融市場近年高度關注的核心議題。最後以市場可行性進行多輪審查，最終選出各組別脫穎而出的優秀團隊。

AI金融科技學生組前三名分別為「健康鏈」、「動口不如動手」、「4隻桃猴人」；綠色金融・永續淨零組前三名分別為「新創總會融資協處組」、「嗨動全場」、「Optivide」；AI金融科技社會組前三名分別為「電信X戰警」、「Jarvis－賈維斯」和「拼圖PinTool」。

主辦單位指出，本屆競賽在設計上，即明確導入投融資導向與資本市場視角，不再僅止於創意發想，而是引導團隊從一開始就思考市場規模、合規可行性、金融機構合作與跨境擴展。

透過六大金控淨零推動工作平台的參與，競賽成為金融產業需求與新創解方的交會點，也讓台灣金融科技更貼近「亞洲資產管理中心」的政策方向——吸引國際資金、培育在地創新、打造具國際競爭力的金融服務。

在本屆決選中，無論是AI金融科技學生組、社會組，或永續淨零組，皆可觀察到一個共同特徵：團隊不只談技術，而是已開始用國際資本聽得懂的語言，談產品、談風險、談回報。

AI金融科技協會理事長姚木川指出，競賽所呈現的不只是創意，更是一種趨勢觀察指標。他表示：「流量即是錢潮。能在社群與市場快速累積關注度的團隊，往往也具備走向穩定幣、虛擬資產與跨境金融應用的潛力。」

AI金融科技協會表示，未來將持續把本競賽打造為台灣金融科技走向國際市場的前哨站，結合金融機構、創投與政策資源，讓競賽成為新創測試國際化可行性、資本進場與跨境合作的重要節點。