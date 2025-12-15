快訊

KPMG 安侯建業尾牙以「Irreplaceable」主題 在南港展覽館盛大展開

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前在南港展覽館2館盛大舉辦「Irreplaceable」尾牙晚宴。圖／KPMG提供
KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前在南港展覽館2館盛大舉辦「Irreplaceable」尾牙晚宴。圖／KPMG提供

KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前在南港展覽館2館盛大舉辦「Irreplaceable」尾牙晚宴，席開243桌，熱鬧非凡。北中南全體同仁獲得的總獎金將突破500萬元，包括10萬元現金最大獎、亞洲雙人來回經濟艙機票與萬元百貨禮券等，嗨翻同仁。最驚喜的是，暌違歌壇五年的辛龍，將他重返舞台後的首場尾牙表演獻給KPMG。同仁熱情的尖叫與掌聲一波接一波，讓辛龍感動直呼感受到滿滿力量與支持，現場氣氛瞬間推向最高潮。

KPMG安侯建業主席陳俊光表示，KPMG正以全公司策略與數位變革管理為核心全速前進，推動組織轉型，讓AI真正走進工作場景，幫助同仁更順暢完成任務，並把專業價值持續延伸到客戶端。他也分享，今年尾牙主題「Irreplaceable」象徵無可取代，更代表每位KPMG同仁都是獨一無二的關鍵力量，在數位轉型旅程中一起閃耀專業價值，創造深遠影響力，邁向無限未來。

KPMG安侯建業執行長施威銘則指出，同仁永遠是KPMG最重要的資產。今年持續強化員工多元專業之培育與數位賦能，並推出各項深受員工喜愛的福利活動，包括電影月、Happy Friday、前進六福村舉辦Family Day、健康促進活動等，希望在忙碌的工作節奏外，同仁能透過這些活動調劑身心、凝聚感情，營造更有活力、更有溫度的企業文化。

除了辛龍開場表演外，晚會最高潮由影歌視三棲女神曾沛慈壓軸登場，以動人歌聲和舞台魅力陪伴全場同仁嗨翻今晚，為2025畫下最熱血的句點。

尾牙

