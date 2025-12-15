獨家／保險資金投長照鬆綁 不用綁保單也能投輪椅智慧床

為鼓勵壽險資金投資國內長照產業，金管會研擬進一步鬆綁規範，未來壽險業可投資長照輔具及輔助服務公司，不必再與核保、理賠、保戶服務或保險商品給付等四項保險業務經營掛勾，先從周邊產業鏈著手，推動長照服務發展。

金管會今年10月發函，將「健康福祉事業」視為保險相關事業，範圍涵蓋長照輔具與輔助服務公司。但因屬保險相關事業，投資須與四項保險業務經營等直接連結，實務上仍限制了壽險業的投資範圍。

金管會研擬進一步擴大範圍，未來只要不介入長照機構經營權、不觸及長照核心業務，壽險業即可投資提供長照所需輔助性設備與服務的公司。

例如智慧病床管理、輪椅等長照輔具，即使未直接連結保險業務經營，也可納入投資範圍。

官員舉例，壽險業可全額投資智慧床或輔具服務商，該公司再將設備以租賃或銷售方式提供給住宿式長照機構，而該機構不必一定擁有該壽險公司的保戶，顯示政策重點在於支持長照產業鏈發展，而非導入保險銷售。

但業界關切，若投資標的不再與保險業務經營直接連結，如何界定其為「保險相關事業」，仍需訂出更明確的認定標準。