獨家／壽險業改善「雙錯配」方案曝 金管會要給「這」獎勵

金管會推動壽險業「資產、負債、淨值」三面向改革，具體誘因機制成形。金管會與保發中心已研擬從2026年起，檢視壽險業在資產與負債端「存續期、幣別」錯配的改善情況，表現佳者可望在資本適足率（ICS）上獲得獎勵，等同替業者資本減壓。

金管會在12日壽險總經理聯繫會議中指出，已請保發中心就TW-ICS（新一代清償能力制度）進行前瞻研究，並提出資產負債管理的誘因設計。

改革核心是，導正壽險業長期投資海外，造成資產與負債在存續期、及幣別上出現「不匹配」的結構性問題。

據了解，獎勵機制將從ICS資本適足率著手。ICS分子為自有資本、分母為風險性資產，若業者有效改善資產負債錯配，不論是提升自有資本品質或降低風險性資產，最終都可反映在資本適足率，減輕資本壓力。

在評估指標上，金管會與保發中心已定調兩大重點：一是「資產負債存續期間差距」，二是「幣別淨曝險比率」，也就是要求業者逐步扭轉資產與負債在存續期與幣別上的雙重錯配。

以存續期間來看，據金管會調查，壽險業整體資產平均存續期約10年，負債（保單）約15年，兩者相差5年。未來若業者能將差距縮小至4年、2年，甚至進一步達到資產與負債同時到期，將可納入獎勵評估。

壽險圈指出，若能做到資產與負債匹配，例如配置20年期債券並銷售20年期保單，可鎖定利差、降低利差損風險。

實務上，可透過拉長資產存續期或縮短負債存續期來調整，但考量30年期美債報酬率不如10年期，短期內從負債端調整，仍被視為較可行路徑。

在幣別錯配方面，據金管會調查，壽險業負債端約七成為新台幣、三成美元，但資產端卻有七成為美元、僅三成新台幣，幣別淨曝險比率高達四成。未來若業者能降低比率，也能列獎勵考量。

改善幣別錯配的方向，將同步從資產與負債兩端著手。資產端鼓勵壽險加大對新台幣計價的長期穩定投資，如公共建設、綠能與基礎建設，降低海外投資與高額避險成本；負債端則引導增加外幣保單比重，控管新台幣保費成長。

金管會此波誘因設計，是搭配TW-ICS上路的結構性改革，引導壽險業建構資產負債管理機制。市場認為，2026年改善結果，將成為壽險業體質是否真正轉向穩健經營的重要分水嶺。