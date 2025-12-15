短天期美元定存 年息衝12%

隨著美國聯準會宣布降息1碼，市場預期美元定存利率將走低，投資人普遍尋求「短天期、彈性高、掌握匯率優勢」配置方式。市面主流銀行美元定存利率多落於3%至4%水準，但有不少銀行推出或延長美元優惠定存方案，年利率上看12%。

將來銀行宣布新朋友美元優存12%方案延長至12月31日，新戶可於開戶成功當日於App開立專案定存，享美元1個月期固定年利率12%，不限筆數，每筆可存金額100美元起至1萬美元（個人累積總金額上限）。

王道銀行在12月30日前，針對新戶推出1個月期美元定存，固定年利率10%，單筆起存金額1,000美元，最高1萬美元，每人限一筆。

滙豐銀行即日起至12月31日止針對「合格卓越理財」客戶推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。