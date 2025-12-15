短天期美元定存 年息衝12%

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

隨著美國聯準會宣布降息1碼，市場預期美元定存利率將走低，投資人普遍尋求「短天期、彈性高、掌握匯率優勢」配置方式。市面主流銀行美元定存利率多落於3%至4%水準，但有不少銀行推出或延長美元優惠定存方案，年利率上看12%。

將來銀行宣布新朋友美元優存12%方案延長至12月31日，新戶可於開戶成功當日於App開立專案定存，享美元1個月期固定年利率12%，不限筆數，每筆可存金額100美元起至1萬美元（個人累積總金額上限）。

王道銀行在12月30日前，針對新戶推出1個月期美元定存，固定年利率10%，單筆起存金額1,000美元，最高1萬美元，每人限一筆。

滙豐銀行即日起至12月31日止針對「合格卓越理財」客戶推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存7天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

建商緩推案…建築貸款餘額 今年恐出現9年首次負成長

政府打炒房政策帶動房市降溫，連帶建商也「縮手不敢買地」。中央銀行統計，十月底建築貸款餘額年增率僅百分之○點○一，行庫高層...

觀察站／一放就炒一抓就罵…兼顧房市發展與穩定 央行兩難

央行理監事會即將登場，在房市交易量急凍、建商與房仲哀鴻遍野之際，市場的怒氣幾乎一面倒指向央行。房仲公會與不動產業者抱怨，...

隨著美國聯準會宣布降息1碼，市場預期美元定存利率將走低，投資人普遍尋求「短天期、彈性高、掌握匯率優勢」配置方式。市面主流...

7,725億 金融業對陸曝險探新低

據金管會截至2025年10月底統計，金融三業對陸曝險降到7,725億元的歷史低點，年減19%，其中銀行與證期投信對陸曝險...

台新「愛的力量」捐款3,580萬

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國...

高雄辦論壇 教戰2026投資

在全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的時刻，台新銀行瞄準南台灣高端財富需求，特別於高雄舉辦「2026台新投資展望論...

