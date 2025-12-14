快訊

蕭敬騰岳父病逝享壽75歲 Summer證實慟喊：我很想他

遠東SOGO敦化館熄燈！第一代貴婦百貨走入歷史 老主顧不捨送別

安永CEO展望脈動調查 7成CEO朝在地化、區域化轉型

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安永CEO調查顯示，高達72%受訪CEO將「在地化、區域化」列為長期策略方向。圖為安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬進行專題演講。圖／本報資料照片
安永CEO調查顯示，高達72%受訪CEO將「在地化、區域化」列為長期策略方向。圖為安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬進行專題演講。圖／本報資料照片

面對當前地緣政治、關稅政策與經濟不確定的情勢，企業正重新檢視全球布局策略。根據安永CEO展望脈動調查，高達72%受訪CEO將「在地化、區域化」列為長期策略方向，展現企業在不確定環境中追求韌性與成長的新趨勢。

調查指出，57%受訪CEO預期地緣政治與經濟不確定性將持續超過一年，24%更認為將超過三年以上，但應變風險的信心正逐步提升，企業不再等待環境穩定，而是主動調整營運模式、擁抱變革。52% 受訪CEO計畫在未來一年加碼投資以加速轉型，48% 打算推動併購，對策略聯盟與合資的興趣更攀升至73%。安永財務管理諮詢服務公司總經理何淑芬指出，「領導者們的韌性並不是認為將減少波動，而是他們逐漸適應不確定性且變得更加靈活，重新調整營運模式、擁抱變革，找到在全球經濟變化中蓬勃發展的新方法。」

調查發現，CEO受訪者在持續不確定性中擁抱變革和轉型。52%計畫在接下來一年內增加投資以加速投資組合轉型，39%保持與近年一致的轉型水平。至於推動轉型的關鍵目標，有41%受訪者表示是為了提升企業的財務表現。

調查指出，企業推動在地化（72%）與推動區域化（63%）作為長期的策略性轉變，以適應市場動態和客戶期望的變化，同時已推動以下三大重點策略：科技與數據（在地化41%、區域化44%）、研發（在地化40%、區域化38%）、營運與供應鏈（皆39%）。何淑芬指出：「企業將生產、採購與決策機能部署在核心市場周邊，不僅有助降低供應鏈中斷風險，透過強化組織的靈活應變能力，也能更快速回應客戶需求，把握區域市場的成長機會。」

隨著AI與數位轉型浪潮加速，69%受訪CEO 認為網路安全威脅正影響創新，70%認為區域的監管差異是數位轉型最大挑戰。即便如此，併購動能仍強，48%受訪CEO預期將在未來一年內推動傳統併購交易，多達73%CEO表示計畫參與合資企業或策略聯盟，反映出企業高度關注「無機成長（Inorganic Growth）」策略。詢問未來一年內的併購策略，主要聚焦在「併購具技術或智慧財產的公司」（41%）、「透過併購拓展新市場或開創新的營收來源」（35%） 及「併購以擴張業務並提升營運」（34%）。

何淑芬表示：「在波動環境中，企業傾向採取更具敏捷性、風險更低的轉型策略。相較於傳統併購，策略聯盟與合資合作不僅整合風險較低，更能驅動創新與市場拓展，是企業重塑成長動能的重要選項。」

併購 CEO

延伸閱讀

深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

攜手打造智慧永續 賴清德：盼以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景

賴總統頒發2025總統盃黑客松 肯定創新推動數位轉型、淨零願景

國民黨啟動黃復興再造 何啟聖：需能參與決策、反映基層政策

相關新聞

金管會公布金融三業大陸曝險 銀行曝險淨值比再創新低

金管會公布最新的金融三業大陸曝險，其中在大陸經濟成長放緩，以及房地產和地方政府債務風險升高之下，最受矚目的銀行業大陸曝險...

安永CEO展望脈動調查 7成CEO朝在地化、區域化轉型

面對當前地緣政治、關稅政策與經濟不確定的情勢，企業正重新檢視全球布局策略。根據安永CEO展望脈動調查，高達72%受訪CE...

金融業對陸曝險探新低 最快2026年有望跌到「6」字頭

金管會截至2025年10月底統計，金融三業對陸曝險降到7,725億元的歷史低點，年減19%，其中銀行與證期投信對陸曝險同...

匯市最前線／台幣30.8~31.3元波動

新台幣上周五（12日）匯價收在31.202元、升值6.6分。上周小升5.6分、升幅約0.17%，連續第三周收紅。匯銀人士...

央行理監事會12月18日召開 利率估不動 選擇性信用管制也可能不變

中央銀行18日召開第4季理監事會議，外界聚焦其將公布二項關鍵數據：2025、2026年經濟成長率估值及消費者物價指數（C...

央行評估比特幣有四風險 不適合當儲備資產

針對比特幣是否作為中央銀行儲備資產議題，中央銀行最新《比特幣是否作為中央銀行儲備資產》報告指出，比特幣作為儲備資產有四大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。