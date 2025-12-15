期交所模擬競賽 台科大奪冠

臺灣期貨交易所舉辦2025年「縱橫期海Trade Like a Pro－大專院校模擬交易競賽」，吸引全台48所大專院校286支隊伍參賽。其中，獲得冠亞軍的台灣科技大學電子工程系、世新大學財務金融學系都以卓越的交易策略、操作技巧與風險管理能力，展現理論與實務結合的成果。

冠軍的台科大電機工程系參賽同學陳識安、陳加雖不是金融相關科系學生，但對研究市場趨勢，卻有著精準眼光。兩位陳同學指出，以航運飆漲來說，在上漲的過程中，就是以等待時機的方式，等看到有轉折點開始出現的時候，開始做空；這樣子，兩人憑一己之力，奪下冠軍寶座，但比賽時交易日指數開高走低，卻也讓他們相當頭大。

他們表示，以小台或微台的當沖來看，那段時間就是有感受到日內震盪的起伏變化，可能今天早上前30分鐘開高，後面就一路的持續往低走，好在迅速調整交易策略和節奏，再搭配得宜的避險方式，讓資金能迅速累積。他們說：「我們在做避險只有兩個方式，一個是使用大台的指數做避險，像是重大資料或重大事件要發生時，會使用選擇權的方式做避險，也就是當波動性放大的時候，選擇權可以吃到波動。」

獲得亞軍的世新大學財務金融系教授陳芬英與此次競賽奪得亞軍的參賽同學說，「買了沒有賣，那個東西也會消失不見」，團隊邊聽著老師盤後講解、邊複習自己的交易，打著學有所用精神、實踐課程內容的態度，來參加這次期交所大專院校模擬交易競賽。

成員之一的財務金融系參賽同學周宣妤指出，有參賽經歷也比完全沒有好，實際參賽後，卻沒想像中順利，4、5月台股的上沖下洗，一度想放棄，因為台股有時候可能開盤跌很低、然後後面尾盤又拉起來、變化很多，所以，基本上都是做波段的操作，就是盤中有賺、就先平倉，盤中有賠、也先平倉。參賽同學趙婕婷表示，曾經有一次，發現當天竟然是到期日，老師會提醒他們到期要如何因對，但是通常這時候都已可能到交易日的尾端，他們才趕快及時做補救。