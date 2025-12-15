台新「愛的力量」捐款3,580萬

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮。現場由雲林新光社區發展協會率新光布馬舞開場，基隆市社會處處長楊玉欣及台東縣社會處處長陳淑蘭蒞臨，共捐出3,580萬元，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾五成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，台新與新光金合併後首次公益盛會，加入新光的能量，定會為社會創造更大價值。因物價上漲，提高「社會福利」領域捐助至1,920萬元，本屆活動總投票數有53萬3,660票，近28萬人參與。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍認為，愛的力量平台發揮影響，讓人人都能參與並感到幸福。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷。中華民國老人福祉協會理事長韓春菊分享獲獎提案多運用自然輔助療法重建長輩生活。中華電信基金會經理張嘉芳發現今年獲選提案囊括兒童、青少年到長輩銀髮族的數位培力。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示將持續合作深化社會企業影響力。公益傳播基金會執行長唐平榮則指出，用不說教的方式鼓勵青年創作為公益發聲。

獲公益傳播短片獎余尚諮呼籲正視家庭內的世代關懷。社福社企獎澄悅新媒體林芳語雖為重度視力障礙，仍帶領團隊上街促票，鼓舞身障者分享經歷。數位學習獎基隆紳士協會陳家安用數位科技接軌長者與社會。復能自立獎新竹杜華神父基金會楊銀美則用專業創新與溫度服務長者。

社福領域獲獎者，薄荷關懷協會李爅秉持「貧窮不是罪，傳承是關鍵」理念服務孩子。彰化樂說多元專業服務發展協會陳宏仁讚許活動五年畢業讓團體皆有獲獎機會。台北喜樂家族基金會余佩如將致力服務身心障礙孩子及家庭。台灣早產兒基金會張瑞幸宣布服務將拓展至東部。

癌友新生命協會陳小菁藉活動鼓舞成員接觸人群促票。嘉義開元殿福松老人養護中心曾嘉玉坦言偏鄉促票充滿挑戰。基隆博愛仁愛之家劉家彣認為11月促票是「有溫度的日子」。台東友善關懷協會周庭宇則指出有台東社會處支持，使其更有力量。

台新攜文化大學廣告系合作，產學小組SparkAll將「一鍵生成愛」的概念，轉化為「鍵盤超人」意象，在年輕族群熱門活動中設攤推廣。