建商緩推案…建築貸款餘額 今年恐出現9年首次負成長

政府打炒房政策帶動房市降溫，連帶建商也「縮手不敢買地」。中央銀行統計，十月底建築貸款餘額年增率僅百分之○點○一，行庫高層表示，今年幾乎可以斷定，在房市景氣低迷下，建築貸款餘額將出現九年來首次負成長。

央行統計的建築貸款餘額被視為房市風向球之一，九月年增率出現負數，十月轉正，一度讓市場看到變化，然而，央行官員說，是受到個別大額案件拉抬所致，原因是台壽因南港lalaport地上權承租延長而融資逾百億，造成數據失真。

行庫高層表示，目前建商根本不願買地也不願開工的情況來看，十一、十二個月很難轉變市場氣氛，如果今年建築貸款餘額呈現萎縮，將是二○一五年負成長百分之○點九八至今，九年來首度負成長。

ＣＢＲＥ世邦魏理仕發布報告指出，今年建商購地金額僅八九三億、年減百分之五十三，符合市場觀察。世邦魏理仕台灣總經理林敬超說，今年土地市場的主要買方，反而是自用型或產業用途的企業，包括科技、物流與自用廠辦需求，建商在政策與融資壓力下，已不再是土地市場的主力角色。

不動產業者觀察，今年多數建商暫緩購地與推案，寧可保留現金、延後布局，也不願在市況不明下承擔高槓桿風險。

房產業者認為，建商不敢買地，除銷售前景不明外，也與資金規範有關。依規定購地後須在一定期限內動工，否則貸款可能遭收回並加收利息，使得「先卡位、慢慢等景氣」的操作模式幾乎行不通，進一步壓抑建商進場意願。

市場修正下，中小型建商首當其衝。包括東部、南部及台中地區都有中小型建商資金周轉不靈而停業，部分未完工建案流入法拍市場。房仲業者指出，這類建商過去多仰賴高槓桿與快速銷售，如今交易急凍融資趨嚴，資金鏈承壓，成為房市降溫下先被淘汰的一群。

央行將於周四舉行理監事會，市場關注相關變化是否成為理監事會決策參考。金融圈人士指出，央行第七波選擇性信用管制的政策效果，已明顯反映在建築貸款與土地市場上，建築貸款餘額負成長代表政策對供給端實質影響提升，若相關數據也在央行評估範圍中，房市管控力道是否微調，勢必成為理監事會討論重點。