快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄辦論壇 教戰2026投資

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行於高雄舉辦2026投資展望論壇，向南台灣的財富管理貴賓分享市場機會與投資趨勢。左起為台新銀行客群經營處副總辛孝敏、商業周刊副總編輯吳中傑、新光人壽副總林立曄、台灣經濟研究院院長張建一、台新銀行通路營運事業處執行副總蘇育徵、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、財經專家阮慕驊、台新銀行私人銀行處資深協理陳光耀、台新銀行通路營運事業處副總謝欣樺。台新銀行／提供
台新銀行於高雄舉辦2026投資展望論壇，向南台灣的財富管理貴賓分享市場機會與投資趨勢。左起為台新銀行客群經營處副總辛孝敏、商業周刊副總編輯吳中傑、新光人壽副總林立曄、台灣經濟研究院院長張建一、台新銀行通路營運事業處執行副總蘇育徵、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、財經專家阮慕驊、台新銀行私人銀行處資深協理陳光耀、台新銀行通路營運事業處副總謝欣樺。台新銀行／提供

在全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的時刻，台新銀行瞄準南台灣高端財富需求，特別於高雄舉辦「2026台新投資展望論壇」，集結產官學界重量級專家，從國際經濟、科技浪潮、產業結構轉變，到家族資產管理與跨世代財富傳承，多面向剖析2026年投資地景，為南台灣高資產客戶點亮新年度布局方向。

台新銀行通路營運事業處執行副總經理蘇育徵指出，2025年美中貿易與關稅政策反覆牽動全球供應鏈重組，主要央行的降息節奏及通膨走勢亦持續影響市場定價。在多重不確定性交疊之下，投資人對風險控管與配置韌性的需求更為強烈。隨著台新新光金控合併完成，銀行、保險與資產管理三大專業得以完備整合，在投資、保障、退休與家族財務規劃等領域提供更全面的跨域金融服務。

高雄「亞洲資產管理中心」計畫備受金管會高度重視，台新銀行私人銀行事業處已於今年8月率先進駐，並推動多項創新業務試辦，成功將跨境資產配置、財富傳承及家族辦公室等高端服務引入南台灣市場。本次論壇邀請銀行局副局長張嘉魁致詞，彰顯主管機關的支持。

新光人壽副總經理林立曄以「建構抗震的家庭財務架構」為題，剖析保險如何在家族財務規劃中，解決富裕族群所面臨的痛點與風險。台新新光金控首席經濟學家李鎮宇分析AI投資浪潮可能深化為「新工業革命」，全球主要經濟體仍受地緣政治、貿易政策與科技革命三大力量推動；台灣經濟研究院院長張建一指出台灣近年「重科技、輕傳產」的現象有可能在2026年出現轉折；財經專家阮慕驊認為台灣具備半導體供應鏈的全球影響力、充沛民間財富與高度投資動能三大優勢，有機會成為亞洲資產管理的重要樞紐。

台新銀行透過「2026台新投資展望論壇」，以前瞻的金融視角與跨領域專家洞見，協助南台灣客戶掌握全球趨勢、強化資產韌性，創造長期財富增長動能。

資產配置 財富

延伸閱讀

影／高雄反五輕落幕10年 靈魂人物黃石龍見證楠梓增加30棟大樓

影／不耐久候！高雄女駕駛轉彎未禮讓直行車挨撞 衝機車群釀4車6人受傷

民進黨高雄市長初選倒數 4參選人市場宮廟拚人氣

高雄旗津觀光下滑！渡輪交通成關鍵 民眾排隊苦等抱怨

相關新聞

建商緩推案…建築貸款餘額 今年恐出現9年首次負成長

政府打炒房政策帶動房市降溫，連帶建商也「縮手不敢買地」。中央銀行統計，十月底建築貸款餘額年增率僅百分之○點○一，行庫高層...

觀察站／一放就炒一抓就罵…兼顧房市發展與穩定 央行兩難

央行理監事會即將登場，在房市交易量急凍、建商與房仲哀鴻遍野之際，市場的怒氣幾乎一面倒指向央行。房仲公會與不動產業者抱怨，...

短天期美元定存 年息衝12%

隨著美國聯準會宣布降息1碼，市場預期美元定存利率將走低，投資人普遍尋求「短天期、彈性高、掌握匯率優勢」配置方式。市面主流...

7,725億 金融業對陸曝險探新低

據金管會截至2025年10月底統計，金融三業對陸曝險降到7,725億元的歷史低點，年減19%，其中銀行與證期投信對陸曝險...

台新「愛的力量」捐款3,580萬

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國...

高雄辦論壇 教戰2026投資

在全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的時刻，台新銀行瞄準南台灣高端財富需求，特別於高雄舉辦「2026台新投資展望論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。