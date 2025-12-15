快訊

7,725億 金融業對陸曝險探新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會截至2025年10月底統計，金融三業對陸曝險降到7,725億元的歷史低點，年減19%，其中銀行與證期投信對陸曝險同寫史上新低。若以前十月減碼幅度推估，金融業對陸曝險最快2026年跌破「7」字頭，甚下探「6」字頭水準。

從累計數來看，前十月金融三業對陸曝險合計減碼1,554億元；若與2024年同期相比，一年來合計縮減1,822億元，顯示去風險化並非短期操作，而是持續進行中的長線調整。

進一步拆解產業別，銀行業是減碼主力，年減1,614億元，占整體減幅達88%；證期投信業年減幅高達43%，為三業中收縮幅度最劇烈者。

銀行業曝險結構呈現「全面收縮」。其中，以授信部位年減950億元最為明顯，投資與拆存部位也分別年減474億元與189億元，顯示國銀對陸不僅新貸案趨近停滯，既有部位也持續回收。

銀行局副局長張嘉魁指出，大陸經濟成長放緩，加上債務與房地產風險升高，使國銀在授信、投資與拆存操作上全面轉趨審慎。據了解，台資銀行對陸企的新承作授信案明顯減少，是授信部位快速下滑的主因。

法人指出，10月大陸需求端的消費者信心指標略見回穩，但結構性問題尚未解除。後續觀察重點將落在居民消費信心、收入預期與就業環境改善幅度，也是四中全會通過的第15個五年經濟規劃所欲推動的核心方向。

就個別產業來看，銀行業10月底對陸曝險降至7,134億元，創史上單月新低，年減1,614億元或18.5%，曝險額占淨值比重僅14.5%，同寫新低。

風險 投信

